Sonys egne spilstudier fokuserer nu på spil til PS5

Nærmer PlayStation 4 sig enden af sin levetid? Hvis vi alene fokuserer på de primære spiludviklere til Sonys platform, kunne det godt se sådan ud. Ifølge en ny rapport, er førstepartsudviklerne begyndt at fokusere på spil til PS5 .

Analytiker hos Niko Partners, Daniel Ahman, udtaler, at Sonys interne udviklingshold nedprioriterer titler til PS4 , for i stedet at lære de nye udviklingsværktøjer til PS5 at kende, samt at udvikle spil til samme.

”Dev kits til PlayStation 5 er ude hos udviklerne og jeg har fået positive tilbagemeldinger” siger Ahmad i en kommentar til ResetEra , før han nedtoner forventningerne en smule: ”men jeg vil ikke forvente nogen ny information i nærmeste fremtid”.

Udgivelser på tværs af platforme?

Takket være spil som allerede er i produktion, er Ahmed overbevist om, at 2019 bliver endnu et godt år for PS4, uagtet det nye fokus på PS5. I en anden postering skriver han:

”2019 bliver endnu et solidt år for PS4-platformen grundet det store antal brugere, stigende onlinesalg, stærkt udvalg at software fra tredjepartsudviklere samt interne spilstudier og et stort bagkatalog.

Udgivelserne til første halvdel af året er allerede planlagt, men anden halvdel er endnu oppe i luften. Sony har desuden et par endnu ikke annoncerede spil, baseret på eksisterende serier, på vej til PS4, men jeg er overbevist om, at det har været på tale, at lancere dem på tværs af denne og den kommende generation af konsoller.

Generelt set fokuserer Sonys egne studier nu på PS5. Det er stadig tidligt at tale om næste generation, men jeg forventer at vi vil høre en del hvisken under GDC.”

Denne snak om udgivelser på tværs af platforme lader til at være en troværdig forudsigelse, hvis vi tænker på PS4-titler som Destiny, The Last of US og Grand Theft Auto 5.

Kan det blive spil som Death Stranding (som vi indtil nu kun kender på basis af rygter), som skal bære faklen videre til næste generation for Sony? Og kan det samme blive tilfældet for The Last of Us 2 ?

Ambitiøse titler som Cyberpunk 2077 ser desuden ud til at kræve mere end hvad PS4 kan levere, så bliv ikke overrasket, hvis også denne titel finder vej til de nye maskiner.