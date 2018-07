Sony Xperia XZ3 kan ha fire kameraer

Vi er potensielt mindre enn to måneder unna lanseringen av Sony Xperia XZ3, men vet likevel forsvinnende lite om telefonen. En ting vi nå har hørt er dog at den kan ha så mange som fire kameraer totalt, to på baksiden og to på fronten.

En kilde som etter sigende er pålitelig har fortalt Sumahoinfo om kamerasituasjonen, og har i tillegg inkludert et bilde som tilsynelatende viser kameramodulene.

Modulen brukt på bakdelen av mobilen mener man kan være den samme som sitter i Sony Xperia XZ2 Premium, hvilket betyr kameraer på 19 MP og 12 MP. Samtidig er det slik at Sonys toppmodeller så langt kun har hatt ett kamera på fronten, og det er ingen detaljer vedrørende hva slags spesifikasjoner eller egenskaper dette har.

Frontkameraet er til venstre, bakkameraet til høyre. Kilde: Sumahoinfo

Fra tre til fire objektiver

Som vanlig tar vi denne lekkasjen med en klype salt, særlig siden det ikke er lenge siden Sony introduserte dobbeltkameraløsning på sine telefoner — å hoppe rett til enda et kamera virker i overkant raskt.

Likevel har trenden i det siste vært å dure på med objektiver og kameraer. Det går for eksempel rykter om at Samsung vil putte fem kameraer på Samsung Galaxy S10, så Sony-ryktene kan gi mening, gitt at vi er vitne til et våpenkappløp.

Det er ikke lenge til fasiten potensielt avsløres, Sony holder pressekonferanse under IFA 2018, 30. august, så muligheten er tilstede for at vi får se telefonen der.

Kilde: PocketNow