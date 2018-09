Sony Xperia XZ3-farver afsløret i lækket billede

Vi forventer at Sony Xperia XZ3 vil lande på IFA 2018 om nogle få dage, men der vil måske ikke være de store overraskelser, når det sker, da der har været lækket oplysninger om stort set alt, hvad der har med telefonen at gøre. Nu er det også blevet afsløret, hvilke farver den eventuelt vil være tilgængelig i.

Et billede, som er skaffet til veje af MySmartPrice , viser tilsyneladende Sony Xperia XZ3 i hvid, sort, bordeaux-rød, og grøn, og da vi ikke har set andre farver i tidligere afsløringer, kan dette meget vel vise sig at være det komplette farveudvalg.

Det er dog værd at bemærke, at selv om dette billede virker troværdigt, er der ingen garanti for, at alle farver vil være tilgængelige i alle regioner. Især ville vi ikke blive overraskede, hvis de mere specielle nuancer grøn og bordeaux-rød vil være begrænset til særlige udgaver.

Dette kunne være de farver, som XZ3 vil være tilgængelig i. Billede: MySmartPrice

En linse ikke to

Billedet afslører ikke noget som helst andet nyt, men det er værd at notere, at der kun er en enkelt linse at se på bagside-kameraet på dette billede.

Nogle af de tidligere lækkede billeder viser også kun en linse , mens andre viser et dual-lens-kamera . Det er ikke klart, hvilket af dem der er det korrekte, men denne rendering virker troværdig, og når vi er så tæt på den formodede lancering af telefonen, er der en god chance for, at den er korrekt og at Xperia XZ3 vil kun have en enkelt linse på bagsiden.

Vi burde snart få det at vide, da vores bedste bud på en annoncering, er på Sony’s IFA-konference den 30. august.