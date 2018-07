Sony Xperia XZ3 får måske fire kameraer

Vi er blot to måneder fra lanceringen af Sony Xperia XZ3, og alligevel ved vi ikke ret meget om mobilen. Men én ting vi nu har hørt, er, at den formentlig kommer med fire kameraer i alt; to på bagsiden og to på forsiden.

Det har en kilde, der tidligere har vist sig at være troværdig, sagt til Sumahoinfo, ligesom vedkommende har suppleret med et billede, der angiveligt viser moduler til kameraerne.

Specifikationerne for bagkameraet ser ud til at være de samme som for Sony Xperia XZ2 Premium, hvilket vil sige henholdsvis 19MP og 12MP. Tidligere har Sony holdt sig til en enkelt kamera på fronten, så vi kan ikke rigtigt bidrage med nyt omkring, hvad de to frontkameraer kommer med.

Frontkamera til venstre, bagkamera til højre. Kilde: Sumahoinfo

Fra tre til fire linser

Som altid skal vi tage disse læk med et gran salt, ikke mindst her, fordi det jo ikke er lang tid siden, at Sony lancerede deres første mobil med dobbeltamera. Så det vil måske være lidt for meget at forvente, at de allerede nu tilføjer endnu et kamera.

På den anden side så er det jo virkeligt moderne at udstyre de nye mobiler med masser af kameraer. Lige nu siger rygterne jo, at Samsung kommer med hele fem kameraer på deres Samsung Galaxy S10, så det er om ikke at blive sat helt af holdet.

Sony holder pressekonference den 30. august, og mon ikke, at vi ser den nye mobil der.

Via PocketNow