Sony Xperia XZ2 Premium kommer måske i en Chrome Gold-farve

Du kan ikke købe Sony Xperia XZ2 Premium endnu, men vi har allerede fået bevis for, at en tredje farve på telefonen kan blive lanceret. Chrome Gold bliver muligvis endnu et farvetilbud sammen med de allerede bekræftede farver: Chrome Black og Chrome Silver.



Denne teori er baseret på et billede af Dealntech, der viser Sony Xperia XZ2 Premium i en guldfarve, så beviserne er altså ret overbevisende.



Med det sagt kan billedet naturligvis være falsk, men skulle det nu passe, er der stadig risiko for, at Chrome Gold-farven ikke bliver tilgængelig overalt. Sony har tidligere lanceret en rød version af Sony Xperia XZ Premium, som kun var tilgængelig i Japan.

Du kan muligvis købe XZ2 Premium med lidt ekstra bling.

Kilde: Dealntech

Intet guld fra starten

Da XZ2 Premium-guldfarven ikke blev annonceret sammen med telefonen, er vores bud, at den ikke vil være tilgængelig ved lanceringen. Når den bliver lanceres (hvis den gør det), bliver det formentlig i en begrænset udgave og kun i nogle lande, så forvent ikke at få fingrene i denne udgave.

Sony Xperia XZ2 fås nu

Via PhoneArena