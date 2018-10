Sony siger et endeligt farvel til PlayStation 2

Kan du høre det? Det er lyden af en million barndomme, der slutter med et slag, da Sony Japan trækker stikket på deres PlayStation 2 aftercare-service. Selv om konsollen ikke har været i produktion i over fem år, så har Sony indtil nu drevet en reparations-klinik som en særlig service for hardcore-fans af PS2’eren.

Angiveligt, skulle Sony have bedt disse hardcore-fans om at udfylde et online-skema inden den 31. august for at få chancen, for at få repareret deres konsol en sidste gang. Enhver konsol, som måtte være blevet sendt til deres Japanese Playstation Clinic service-center efter denne fredag vil desværre ikke blive repareret.

Slutningen på en æra

Siden nyheden kom ud i denne uge, har Twitter-brugere reageret i stort tal, mens de har mindedes klassiske spil fra deres barndom:

Goodbye PlayStation 2. The good times we had back then with no troubles, rocking old SpongeBob games with no thought realizing what the world is. So long my friend. @PlayStationSeptember 4, 2018

You know when they say this is the beginning of the end? This is that moment right here. #RIP PS2, you will be missed. Sony Japan pulls life support for the PlayStation 2 https://t.co/iMNCmiq9ZiSeptember 4, 2018

the Playstation 2 outlived the PS3 and the PS Vita. RIP to the legend. https://t.co/BMLUpbU64oSeptember 3, 2018

Nogle reaktioner var mere dramatiske end andre…

As of today, the PlayStation 2 and I have something in commonWe’re both deadSeptember 4, 2018

Stikket er trukket

PlayStation 2 blev udsendt tilbage i 2000 og endte med at blive den bedst sælgende konsol nogensinde med salgstal, der angiveligt nåede op på 155 millioner enheder. Igennem tiderne er den blevet synonym med klassiske spil som Grand Theft Auto: San Andreas , Ratchet and Clank, The Simpsons: Hit & Run og Spider-Man.

Hvil i fred, PS2.

Via Kotaku