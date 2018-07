Sony lanserer PS4 Pro i Spider-Man-drakt

I anledning utgivelsen av det kommende PlayStation-eksklusive «Marvel’s Spider-Man», har Sony annonsert en spesialutgave av PlayStation 4 Pro som slippes i et begrenset antall.

Konsollen får en slående knallrød farge og blir utstyrt med den ikoniske logoen til Spider-Man, og med i esken får du selvfølgelige også en matchende kontroller i rødt og hvitt.

På kjøpet får du ikke overraskende også en fysisk kopi av det nevnte spillet, og du får også med nedlastingskode for de kommende «The City That Never Sleeps»-utvidelsene som bringer med seg nye oppdrag, fiender og drakter.

I USA skal den nye spesialutgaven koste 399,99 dollar eller rundt 3250 kroner, og den skal slippes i forbindelse med utgivelsen av det nye Spider-Man-spillet 7. september. Pris og tilgjengelighet i Norge er foreløpig ikke kjent.

Det er for øvrig verdt å merke seg at Australia i tillegg til Pro-utgaven skal få en variant av Spider-Man-konsollen som er en vanlig PS4, og det er ikke umulig at også den varianten dukker opp her hjemme.