Sony lancerer 400mm F2.8 G Master prime-objektiv

Sony har nu lanceret det længe ventede SEL400F28GM supertelefoto prime-objektiv, som er det nyeste skud på stammen i E-mount-objektivserien. Objektivet er det letteste objektiv i sin klasse med en vægt på kun 2.897g og byder ifølge producenten på fremragende AF-ydeevne, innovativt optisk design og enestående billedkvalitet.

Med det nye objektiv henvender Sony sig primært professionelle sports- og naturfotografer. Objektivet er blevet testet af forskellige fotografer rundt om i verden, og et af de markante resultater er, at man har ændret linse-designet, så objektivet ikke er så tungt i fronten. Det betyder, at fotografer, der har brug for at kunne bevæge kameraet hurtigt og flydende, opnår en langt hurtigere og sikker bevægelse.

Linsen i SEL400F28GM er desuden coated med Sonys Nano AR-coating, hvilket er med til at eliminere uønskede refleksioner. Det nye objektiv kommer med en 11 blads cirkulær lukkermekanisme, der leverer en mere naturlig "bokeh" - sløret baggrund.

Vil man være sikker på at få det bedste ud af objektivet, skal man have fat i den seneste softwareopdatering (version 3.00) til α9 (ILCE-9), som optimerer optisk billedstabilisering og gør det muligt at optage kontinuerligt med AF-sporing på blænde F11. Opdateringen byder ligeledes på andre forbedringer til α9-kameraet.

SEL400F28GM vil være tilgængelig fra september 2018 til en vejledende udsalgspris på 95.000 kroner, og det valgfrie cirkulære polarisationsfilter VF-DCPL1 er på markedet fra december 2018 til en vejledende udsalgspris på 4.000 kroner.

Foto: Pressefoto/Sony