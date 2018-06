Sony hævder, at et skærmproblem på deres Xperia-mobiler ikke er en fejl

Nogle brugere af Sony Xperia XZ 2 og Sony Xperia XZ1 har rapporteret et skærmproblem, der opstår, hvis de gentagne gange gnider eller rører skærmen. I nogle tilfælde kan man se tydelige linjer eller prikker midlertidigt på skærmen, men ifølge Sony er dette en egenskab i skærmen.

I en udtalelse til Tweakers udtaler firmaet: "på grund af skærmens egenskaber, kan der dukke striber op på skærmen på grund af statisk elektricitet på nogle modeller. Dette er altså ikke en funktionel defekt, og mønstret forsvinder normalt, så snart den statiske elektricitet forsvinder".

Det betyder med andre ord, at problemet tilsyneladende er forårsaget af statisk elektricitet, og hvis det er et problem, du er stødt på, er der altså intet, du kan gøre ved det – udover at skifte mobil eller flytte til et land med et andet klima.

Her er et eksempel på problemet. Credit: Tweakers

Dine mobil er "helt fin"

Det er uklart, hvor udbredt problemet er, men det lader i hvert fald til, at mobilerne ikke tager skade og – som Sony siger – striberne forsvinder efter et stykke tid.

Hvis du foretrækker en mobil, hvor dette ikke er en "egenskab", er der masser at vælge imellem på vores liste over de bedste mobiler.

