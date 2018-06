Sony dropper måske deres Xperia Z5 Tablet

Vi har ikke set en ny tablet fra Sony siden Xperia Z4 Tablet i 2015, og nu forlyder det, at vi måske heller ikke kommer til se nogle nye tablets fra firmaet fremover.

Ifølge en "pålidelig kilde", der har udtalt sig til Android Marvel, arbejdede Sony på en 10-tommer Xperia Z5 Tablet og en 8-tommer Xperia Z5C Tablet, som begge var udset til lancering i år. Men nu er begge angiveligt blevet aflyst, da "salget af high-end telefoner, herunder Xperia XZ2 og XZ2 Compact, ikke er gået som forventet i år."

Man gør klogt i at tage rygterne med et vældigt gran salt, da kilde-sitet ellers ikke har gjort det meget i lækkede historier, og da de nævnte model-navne desuden virker usandsynlige nu, hvor Sony har skiftet til XZ-branding for sine telefoner. Men det kunne være sandt.

Hårde tider for tablets

Det er en skam, hvis rygtet viser sig at være sandt, for selvom Sony Xperia Z4 Tablet måske ikke har været en storsællert, var det stadig en stærk tablet, der scorede 4,5 stjerner i vores anmeldelse og udmærkede sig som et af de bedste Android-alternativer til iPad Pro-serien.

Vi vil ikke helt dømme Sony ude af tablet-gamet på forhånd. Men der har været meget få nyheder fremme om kommende tablets fra firmaet, udover en læk fra en Sony APK. Så sammenholdt med de aktuelle rygter om, at de to tablets nu er blevet droppet, vil vi på den anden side heller ikke regne med at se en ny tablet fra Sony lige med det første.ount Sony out of the tablet arena, but with little news of any new slates other than a leak from a Sony APK, and now this rumor that they’ve been cancelled, we also wouldn’t count on seeing a new Sony tablet any time soon.

Via Phone Arena