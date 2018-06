Sony blokkerer PSN-tilknyttede Fortnite-kontoer fra å spille på Switch

Megasuksessen Fortnite som allerede har vært tilgjengelig på PS4, Xbox One, PC og iOS en god stund, har endelig funnet et nytt hjem på Nintendo Switch.

Dermed kan alle som har en Switch bare gå inn i eShop og laste ned Fortnite: Battle Royale helt gratis, og tanken på Fortnite med konsollgrafikk på farten kan nok friste noen å enhver.

Mange Fortnite-veteraner har imidlertid fått seg en mindre hyggelig overraskelse når de har prøvd å logge seg inn på Switch med sine eksisterende Epic Games-kontoer. Kontoer som tidligere har vært koblet til en PlayStation Network-konto blir nemlig blokkert, og spillerne blir møtt med en «Innlogging feilet»-beskjed.

.@PlayStation, fix this.Not allowing me to sign-in to Fortnite Switch with my Epic account because it's linked to PS4 is tone deaf and points more to fear than market dominance. It does the opposite of what you want -- it makes me think about moving to Xbox for Fortnite. pic.twitter.com/D9xqv9aWdFJune 12, 2018