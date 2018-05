SoftMaker FreeOffice 2018 er ute, vil friste deg vekk fra Microsoft Office

SoftMaker har nettopp lagt ut den nyeste versjonen av sin gratis kontorprogrampakke, SoftMaker FreeOffice 2018. FreeOffice er en av toppanbefalningene våre, om man er ute etter et gratis alternativ til Microsoft Office, i sær siden FreeOffice er fleksibelt, enkelt å bruke, og støtter Microsofts filformater.



SoftMaker FreeOffice 2018 består av tre applikasjoner: TextMaker, en tekstbehandler; PlanMaker, et program for regneark; og Presentations, for bildepresentasjoner. Den forrige utgaven av pakken klarte å åpne DOCX, XLSX og PPTX, men nytt denne gangen er at man også kan lagre i disse filformatene.



Pakken støtter også de eldre DOC, XLS og PPT-filtypene, samt tapsfrie ODF-filer brukt av LibreOffice og OpenOffice.

Enklere overgang fra Microsoft Office

Den oppdaterte utgaven av FreeOffice gir en muligheten til å velge mellom det tradisjonelle menysystemet og ribbon-systemet kjent fra Microsoft Office. Dette betyr at det i praksis ikke er mye nytt å lære seg om man er vant med Word, Excel og Powerpoint fra før av. I tillegg er det fri flyt av dokumenter mellom Office-brukere og deg, siden alle filformater støttes.

SoftMaker har gjort forbedringer inne i selve menyene også, man finner blant annet nye muligheter for formatering (inklusive komplekse valg for lister i TextMaker og cellemaler i PlanMaker).

SoftMaker FreeOffice 2018 kan lastes ned nå, finnes i varianter for både Windows og Linux og er gratis for bedrifter så vel som privatpersoner.