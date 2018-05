Snart kan Google Assistant ringe og gjøre avtaler for deg

Google eksperimenter med et nytt verktøy som skal kunne ringe folk på dine vegne, og gjennomføre komplette samtaler der avtaler gjøres, mat bestilles, møter organiseres og mye mer.

Google kaller teknologien for Google Duplex, og den ble vist frem for første gang på Google IO.

Du kommer ikke engang til å høre samtalen – Google Duplex jobber nemlig i bakgrunnen, og gir deg ganske enkelt et varsel når en avtale er gjort. Samtalen gjennomføres med Google Assistant-stemmen, og systemet legger inn naturlige pauser og hvileord så personen i andre enden skal oppleve oppringeren som en virkelig person.

Under presentasjonen ble det vist et eksempel der Google Assistant ringte en frisør for å avtale en klippetime på et bestemt tidspunkt.

En enorm stemmeoppgradering

Slik demonstrerte Google hvordan Duplex fungerer.

Google Assistant fant selv nummeret, ringte opp frisørsalongen, og avtalte en time helt på egen hånd. Assistenten håndterte til og med spørsmål om hvilke ledige tidsrom som passet, og hva slags ønsker kunden hadde for frisørtimen. Alt tydet på at personen i den andre enden ikke ante at hun snakket med en kunstig assistent.

Et annet eksempel der assistenten skulle reserverte bord på en restaurant, viste hvordan teknologien kunne håndtere spørsmål som var åpne for tolkning og navigere seg høflig gjennom samtalen med en noe forvirret restaurantansatt.

Det er lett å tenke seg ulike bruksområder for Google Duplex, men teknologien kan også lett misbrukes. Derfor blir det spennende å se hvordan Google planlegger å sikre denne løsningen i fremtiden. Det er ille nok å få tulletelefoner fra ekte mennesker, om ikke vi skal få dem fra AI-er også.

Vi har ingen bekreftelse på når Google Duplex vil lanseres. Dette ser ut som en teknologi for fremtiden, og mye av det som vises frem på Google IO er ofte langt fra ferdige produkter. Dermed må vi nok vente en stund før vanlige folk kan forvente å ta dette i bruk, og støtte for norsk språk ligger nok enda lenger frem i tid. Du kan lese mer om teknologien på den offisielle Google-bloggen.