Skift dit password nu, hvis du har et Arlo kamera fra Netgear!

Hvis du har installeret et af Netgears Arlo overvågningskameraer derhjemme, er det givetvis en god idé at bruge et par minutter på at ændre dit password. Netgear oplyser, at de har opdaget ”mistænkelig aktivitet” omkring nogle konti og tilråder deres kunder at være på den sikre side.

Netgears egne databaser og systemer er ikke blevet kompromitteret, siger firmaet, men "angriberne kan bruge legitimationsoplysninger fra en ukendt tredjepart i et forsøg på at få uautoriseret adgang til Arlo-kont og de enheder, der er knyttet til dem”. Netgear fortsætter med at undersøge, hvad der kan være sket.

Hvis du vil sikre dig, at ingen andre kan logge ind på dine forskellige kamera-feeds, kan du ændre dit kodeord via profilindstillingerne i din Android- eller iOS-app eller via internettet. Som altid bør du ikke bruge den samme adgangskode til flere tjenester.

"Forebyggende foranstaltning"

Netgear siger, at det blot er som en "forebyggende sikkerhedsforanstaltning" og mener ikke, at nogen kameraer eller systemer er blevet kompromitteret indtil videre. Her hos TechRader har vi ikke set nogen opdateringer fra virksomheden siden det første forum-indlæg i weekenden.

To af de bedste måder at sikre, at dit Internet of Things-netværk ikke tiltrækker uønskede gæster, er at ændre enhedens adgangskoder jævnligt samt at holde dit udstyr opdateret med de nyeste software-patches. Det er også vigtigt løbende at holde øje med sikkerhedsbulletiner som denne.

Med alle de læk af adgangskoder, der sker med jævne mellemrum, er det ikke overraskende, at it-firmaerne har travlt med at få de simple login-procedurer erstattet af noget mere sikkert, såsom fingeraftryksscanning. Indtil det sker overalt, bliver vi brugere nødt til at holde øjnene åbne.

