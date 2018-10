Skærmspejling af Android kommer til Windows 10

Microsoft kom med et kæmpe antal annonceringer i forbindelse med deres netop afholdte Surface-event, herunder en fuld gennemgang af Windows 10 Oktober-opdateringen og nye produkter i Surface Pro-, Surface Laptop- og Surface Studio-kollektionerne. Men derudover havde det amerikanske selskab endnu flere overraskelser med i posen til deltagerne.

Som rapporteret af Engadget, har Microsoft også meddelt, at de arbejder på en ny funktion til firmaets Your Phone-app, der gør det muligt for brugerne at spejle en Android-telefon til deres Windows 10-desktop.

Shilpa Ranganathan, Microsofts General Manager for Mobile Product Experiences, demonstrede funktionen for deltagerne og viste, hvordan en bruger vil kunne interagere med sin telefon via en pc-desktop - uden overhovedet at røre ved mobilen.

På nuværende tidspunkt formodes det, at funktionaliteten vil være begrænset til Android-enheder. Microsoft har endnu ikke har givet et bud på tidsrammen for lanceringen af skærmspejlings-funktionen (udover, at den ikke er klar til Windows 10 Oktober-opdateringen), men den forventes at komme inden for den nærmeste fremtid.

