Sikkerhedsbrist i Google+ tvinger tjenesten til at fremskynde nedlukning

I kølvandet på et databrud havde Alphabet Inc. oprindeligt planlagt at lukke deres sociale medieplatform, Google+, i august 2019, men nu har virksomheden skubbet datoen frem til april efter opdagelsen af endnu en alvorlig fejl i datasikkerheden.

Google oplyser i en meddelelse, at tredjepartsapplikationer kortvarigt havde adgang til cirka 52,5 millioner brugeres personlige data. Selskabet tilføjer, at "ingen tredjepart har kompromitteret vores systemer, og vi har intet bevis for, at de udviklere, der utilsigtet havde adgang i seks dage, var bevidst om det eller misbrugte det på nogen måde."

Kan vi føles os sikre?

De data, der var eksponeret i næsten en uge, var heldigvis ikke af økonomisk karakter, men omfattede de berørte brugeres navn, e-mail adresse, beskæftigelse, billeder, alder med mere (du kan se en komplet liste her).

Selv om en brugers profil var sat til privat, eller hvis brugeren udelukkende havde delt disse oplysninger med en anden bruger, var personens informationer stadig tilgængelige. Google har dog forsikret deres brugere om, at hverken adgangskoder eller lignende følsomme oplysninger var omfattet af databruddet.

Som følge af denne læk er nedlukningen af tjenesten blevet skubbet fire måneder frem fra august til april. Desuden vil alle Google+ API'er vil blive lagt ned i de næste 90 dage, hvilket sikrer, at der ikke længere er adgang for tredjeparter eller kan foretages udvikling ved hjælp af platformens data.

Selv om denne læk ikke er så alvorligt som den, der kom for dagen i oktober – hvor vi fandt ud af, at en halv million brugernes data var eksponeret i tre år – er den seneste fiasko for Google+ blevet dødsstødet for den sociale medieplatform.