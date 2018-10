Sega Mega Drive i 1080p? Analogue Mega Sg er nettopp det

Mens vi venter tålmodig på Segas egne minivariant av Mega Drive har Analogue, produsenten av retromaskinvare som står bak Nt Mini og Super Nt-maskinene, begynt å fokusere på Segas 16-bit-konsoll, som nå skal bli gjenskapt med Mega Sg.

Det som gjør Mega SG interessant er at Analogue ikke kjører programvarebasert emulering på samme måte som SNES Classic Mini eller N64 Classic, som det nå går rykter om. Maskinen bruker istedenfor en Altera Cyclone V FPGA-prosessor, slik at maskinvaren i den gamle Mega Drive-konsollen kan kopieres. Alt fra Motorola 6800-CPU-en til Yamaha YM2612-lydbrikken er gjenskapt, og man kan tilmed bruke spillkassettene og kontrollerne som fulgte med den originale Mega Drive-konsollen – det er bare å plugge de rett inn i Mega Sg.

Konsollen vil også være kompatibel med Mega-CD, og i tillegg har Analogue kunngjort at de i fremtiden vil utvikle adaptere til Sega Mark III, Game Gear, Sega MyCard, SG-1000 og SC-3000, alle i 2019.

Selv om det ser ut til at Analogue har klart å lage en ganske eksakt reproduksjon av Segas 16-bit-konsoll, har Mega Sg også en del moderne fasiliteter, som eksempelvis en HDMI-utgang for moderne TV-er, HD-oppskalering til 1080p og muligheter for å kople til trådløse kontrollere (selv om det ikke følger med noen i esken).

Konsollen er klar for markedet mars 2019, og koster 189 amerikanske dollar (1540 kroner, per nå). Forhåndssalget starter i dag.

Hva med Sega Mega Drive Mini?

Det er en lang historie, men nå kan det altså se ut som Analogue Mega Sg kommer til å være først ute av de moderne Mega Drive-etterligningene, før Segas egne Mega Drive Mini.

I April annonserte Sega at de hadde inngått et partnerskap med retrospillselskapet AtGames, og at de sammen skulle lage en ny minikonsoll som gestaltet Mega Drive ved navn Mega Drive Mini. Systemet skulle egentlig komme ut på slutten av året, men Sega bestemte seg for å avbryte prosjektet og heller starte fra scratch sammen med en japansk programvareutvikler.

Ifølge den nyeste informasjonen vi har om systemet er det fortsatt under utvikling, og Sega sier at det ikke kommer til å være tilgjengelig før sent i 2019.

Likevel har vi noe å glede oss til – PlayStation Classic kommer om knappe to måneder.