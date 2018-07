Seagate tilbake i flashlagringsgamet med BarraCuda SSD

Det kan argumenteres for at Seagate returnerte til SSD tidligere enn Western Digital, men det lagringssentrerte selskapet har frem til nå først og fremst jobbet i bedriftsmarkedet — men nå har de endelig fått ut fingeren og lansert en BarraCuda SSD for entusiastmarkedet.



Før du går helt av skaftet med begeistring er det verdt å merke seg at BarraCuda SSD-en bare er et SATA III-drev, så det er ikke slik at enheten kommer til å yte i samme landskapet som de raskeste NVMe-drevene, som eksempelvis WD Black NVMe SSD-ene eller Samsung 970 Evo. Hvis du etter dette forbeholdet fortsatt er interessert, så kan vi informere om at kapasiteten på de nye fra Seagate ligger mellom 250 GB og 2 TB.



Det er også slik at disse nye SSD-ene nær sagt bunner ut båndbredden til SATA-tilkoplingens 6 GB/s med en sekvensiell lesehastighet på 540 MB/s og en sekvensiell skrivehastighet på 520 MB/s.

Disse SSD-ene kommer heller ikke til å gjøre det helt store innhugget i lommeboken. 250 GB-modellen går for 74 amerikanske dollar, eller knappe 600 norske kroner. For 500 GB og 1 TB-modellene må man ut med henholdsvis 119 og 229 dollar (950 og 1800 kroner). Per nå kan man kjøpe BarraCuda SSD-ene fra Amazon, mens her til lands har nettbutikkene enda ikke fått de inn.



Seagate annonserte opprinnelig at BarraCuda SSD-ene kom til å være eksklusivt tilgjengelige på «Prime Day 2018» (Amazons tilbudsdager). Dette later til ikke å være tilfellet per nå, men det kan likevel være verdt å sjekke om prisene på disse forandrer seg hos Amazon den 16. og 17. juli.