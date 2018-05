Se opp for svarte prikker i WhatsApp-meldingene dine – mobilen kan krasje

Si hallo til den nyeste i en lang rekke med merkelige meldinger som kan gjøre telefonen din kaputt. I dette tilfellet må du blant annet se opp for svarte prikker i midten av WhatsApp-meldingene – det er imidlertid ikke alltid så lett å oppdage dem.

En haug med Reddit-tråder og YouTube-videoer, forklarer hvordan meldingene kommer i mange forskjellige varianter. Det de gjør, er at de skjuler en rekke tegn som så utvider seg når du trykker på meldingen. Denne informasjonsoverdosen får appen, og kanskje til og med telefonen, til å fryse, uavhengig av om du bruker Android eller iOS.

Basert på rapporter vi har sett over helgen, virker det som om det finnes flere ulike utgaver av meldingen, så vi kan ikke fortelle deg nøyaktig hva du må se opp for. Én av variantene som går igjen er likevel den nevnte svarte prikken, som meldt av IBTimes, men vi har fortsatt til gode å se denne versjonen selv.

Se opp for svart prikker

Det er også flere ulike kilder som diskuterer hvorvidt dette fenomenet kun påvirker Android-apparater, eller hvorvidt iPhoner også er utsatt. WhatsApp har til gode å kommentere bug-en, og de har heller ikke sendt ut en oppdatering for å rydde opp i feilen, så vi kan ikke være helt sikre på hva som foregår.

Den gode nyheten er at det egentlig ikke er så skummelt som det det høres ut som – selv om en spøkefull venn sender deg en av disse meldingene, er det bare å starte telefonen på nytt for å få liv i den igjen. Du vil ikke miste noe data, og det finnes ingen indikasjon på at noen av disse meldingene kan hacke apparatet ditt.

Disse ondsinnede meldingene krever at du som bruker trykker på dem dog, så vær obs på meldinger som ber deg om å trykke på et symbol eller et ord for å se mer – det kan tenkes du blir lurt.

Kilde: SlashGear