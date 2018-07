Se førerløs robotbil på udfordrende bane

En skønne dag sidder vi måske og ser på racerløb, hvor førerløse robotbiler kæmper mod hinanden ved ufattelige hastigheder. I stedet for en person af kød og blod bag rattet, vil det være AI-teknologi, der er i førersædet.

Vi er allerede et skridt på vejen med robot-racerbilen med navnet Roborace, der for nylig gennemførte den udfordrende Goodwood Hillclimb-bane i Storbritannien.

Bilen, der var stopfodret med forskellige følere, blandt andet LiDar, radar, GPS, ultrasoniske følere og 360 graders kamera, drønede rundt på den 1,86 kilometer lange bane med en imponerende hastighed uden menneskeligt input - og uden brug for safety car. Du kan se 360 graders optagelser her:

Da banen er omkranset af træer, var det ikke mulig at bruge GPS, så i stedet var det Lidar og ultrasoniske følere, der måtte gøre det tunge arbejde.

Vi er selvfølgelig kun lige i starten af udviklingen af robotracere, og der er masser af tekniske problemer at slås med. Farten er endnu ikke imponerende, og under det testløb, som TechRadar fik lov at overvære, blev løbet pludselig sat i stå uden forklaring.

Hvis denne racertype skal få succes, så er det nødvendigt med mange flere teams og ingeniører. Prototypen har allerede kostet mange penge, og det bestemt ikke er billigt at få færdiggjort den AI-teknologi, der skal bruges til både at manøvrere rundt i et udfordrende terræn og samtidigt holde øje med de konkurrerende robotracere.

Der er ikke sat en dato for, hvornår et rigtigt løb vil kunne finde sted. Lige nu findes der ti teams, og et af dem er et crowdsourcing-team bestående af ingeniører fra hele verden.

Men bare det at se en robotracer drøne rundt på Goodwood-banen er et stort skridt i den rigtige retning, og måske ender navnet Roborace med at få samme klang som Ferrari og Mercedes.

Måske har vi lige set fremtidens Formel 1?