Se hvordan denne førerløse racerbilen takler en virkelig racerbane

En gang i fremtiden får vi kanskje mulighet til å se robot-racerbilder kjøre om kapp med hverandre i utrolige hastigheter, helt uten hjelp fra menneskelige førere. I stedet for at menneskelige ferdigheter står i sentrum, vil det da være intelligensen til AI-ene som avgjør utfallet av løpet.

Nå har vi tatt et steg nærmere dette scenarioet, etter at en tidlig prototyp, som utvikles for en robot-racingliga kalt Roborace, har navigert seg rundt den ikoniske og utfordrende Goodwood-banen i England.

Bilen, som er utstyrt med et stort utvalg sensorer som LiDar, radar og GPS i tillegg til ultrasonisk og 360-kamera, kom seg gjennom den 1,86 km lange banen i en imponerende fart til å være et kjøretøy uten fører. Du kan se hele opptaket i 360 graders video nedenfor:

Bragden ble i hovedsak gjennomført uten GPS, fordi alle trærne på hver side av banen gjøre det vanskelig å holde kontakten i slike hastigheter. Dermed måtte LiDar og det ultrasoniske kameraet spille en større rolle for navigeringen.

Dette er selvfølgelig bare et første steg i krigen mellom (racing-)robotene, og mange utfordringer gjenstår fortsatt – farten er fortsatt ikke på et nivå man kan forvente av en robotstyrt bil, og under et arrangement der TechRadar var til stede nylig måtte en prototyp-bil stoppes under et testløp uten nærmere forklaring.

Hvis den planlagte racing-serien skal bli noe av, må også flere team investere store ressurser i utvikling. Robotbilene er dyre i seg selv, og det er også kostbart å utvikle den spesialiserte AI-en som kreves for å styre disse raske racerbilene. Man må tross at kunne manøvrere rundt en rekke ulike baner, og ikke minst forholde seg til konkurrenter.

Ingen dato er foreløpig satt for oppstart av serien, men det er kjent at en av de 10 teamene som er involvert skal finansieres gjennom folkefinansiering. De har brakt inn ingeniører fra hele verden for å bygge sin egen AI.

Uansett er det et stort steg på veien å se denne bilen kjøre rundt Goodwood-banen – det gjør tross alt at Roborace-bilen kan nevnes i samme åndedrag som Mercedes og Ferrari som også har kjørt rundt samme bane, så dette kan være starten på en ny fremtid for billøp.