Scan biler på gaden og ræs!

Et nyt dansk spil giver dig i bedste PokémonGo-stil mulighed for at scanne, indsamle og race med alle de fede biler du ser på gaden.

Biler er omdrejningspunktet i StreetCars, som netop er udkommet i en tidlig og eksklusiv dansk version til iOS og Android. Konceptet er et simpelt “nemt-at-lære, svært-at-mestre” multiplayer-spil, hvor bilglade spillere kan scanne fede biler direkte fra gaden og race med dem mod hinanden på kryds og tværs - i alt fra hæsblæsende byløb til snørklede bjergbaner.

Under hjelmen på StreetCars-scanneren ligger en toptunet indsamlingsmotor, som på et splitsekund scanner en bilnummerplade, henter alle matchende stats og skaber en super lækker model i spillet. Herefter kan den tunes, pimpes og bruges til at udfordre vennerne i kampen om prestige, rankings, håneret og in-game spoils.

Har brug for danskernes hjælp

Nøglen til spillets succes ligger hos alle bilglade danskere, fortæller spillets udviklere: “Hvis StreetCars skal have en chance i kampen mod de største mobilspil i verden, så har vi virkelig brug for alle bilglade danskeres hjælp. Jo flere, der er klar på at scanne og race denne sommer, jo større udviklingsgrundlag har vi frem mod næste års globale lancering,” siger Kristoffer P. Nielsen, CEO i Donkraft Digital, der står bag spillet.

Donkraft Digital er et joint-venture bestående af et erfarent hold danskere, som støttes af et potpourri af nogle af Danmarks mest prominente engel-investorer, heriblandt Unity-medstifter David Helgason og Vivino-medstifter Theis Søndergaard.

StreetCars fås til iOS og Android og er gratis.

Foto: Pressefoto