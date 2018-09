Samyang annonserer nytt 85 mm f/1,8-objektiv

Den uavhengige objektiv-produsenten Samyang er for tiden i vinden. Rett etter at de annonserte deres første autofokus-objektiv for Nikon-DSLR-er er de nå tilbake i mer familiære omgivelser med nok en fastlinse med manuell fokus. Som vi har blitt vant med fra Samyang kombinerer denne optisk kvalitet med en relativt lav pris.

Interessant nok er Samyang MF 85 mm F1,8 ED UMC CS kun for speilløse kameraer i APS-C-format, og vil bli gitt ut til følgende fatninger: Sony E mount, Fujifilm X, Canon M og Micro Four Thirds.

Brennvidden på 85 mm assosieres normalt sett med portrettfotografier, men på grunn av at APC-C-sensorer er mindre enn fullformat, og dermed har en såkalt crop factor, så tilsvarer dette en brennvidde på omkring 135 mm (170 mm på et Micro Four Thirds-kamera), hvilket i praksis gjør at dette er et telefoto-objektiv.

Den optiske konstruksjonen består av ni linse-elementer i sju grupperinger, inklusive et element som skårer høyt på den refraktive indeksen samt med ekstra lav fargespredning (ED-glass), og flerlags antirefleksbehandling (Ultra Multi Coating, UMC), slik at objektivet produserer mindre kromatisk aberrasjon (fargefeil), og bedre bilder.

Samyang sier at de nye objektivene er laget slik at de er skarpe fra midten på bildet og helt ut til kantene, samt at de produserer dus og appellerende bokeh i områder som er ute av fokus.

En vidåpen blender som er ekstra rask bør gjøre at objektivet vil være spesielt brukbart om man fotograferer i dunkel belysning, men mangelen på innebygget bildestabilisering betyr at man må være ekstra påpasselig om man bruker treg lukkertid, og med ekstra grunn dybdeskarphet ved store blenderåpninger må man gjøre seg flid med fokuseringen.

Samyang lager allerede et 85 mm f/1,4 AS IF UMC-objektiv som passer både fullformat-og APS-C-kameraer i et drøss fatninger, samt til en lignende pris som dette nye objektivet. Den nye 85 mm f/1,8-varianten er dog ekstra lett med sine 300 gram.

Samyang MF 85 mm f/1,8 ED UMC CS vil være tilgjengelig fra september av, og vil koste £320 i Storbritannia. Prisen her hjemme vil ligge på omlag 3199,- ifølge den norske distributøren.