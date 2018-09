Samsungs 'The Wall' er nu på markedet i Europa

Samsung har meddelt på IFA 2018-messen, at selskabets innovative micro LED-tv, kaldet "The Wall", nu er tilgængeligt i Europa – hvilket sikkert vil få tv-nørder overalt til at bryde ud i jubel.

Tv-et 'The Wall', der først blev afsløret under CES 2018, er verdens første fuldt skalerbare LED-skærm, det har ingen kanter, og det omfatter en række separate skærmbilleder, som kan konfigureres på talrige måder.

Hvis du er traditionelt indstillet, vil du givetvis holde fast ved den almindelige rektangulære tv-form, men er du mere eventyrlysten, kan du eksperimentere med mange forskellige former.

Fremtiden består af moduler

Da 'The Wall' først blev afsløret i januar, var det uvist, om det kun ville blive tilgængeligt til kommercielt brug, da det var en kolos på 146 tommer. Nu står det imidlertid klart, at modulær tv-visning også snart bliver en realitet i hjemmet.

Tv'et kommer ikke i en forudbestemt størrelse, da Samsung efter sigende vil lade kunden om at vælge, hvilken størrelse, de vil have. Det betyder med andre ord, at 'The Wall' kan tilpasses fuldstændigt til ethvert rum.

I tilfælde af, at 146 tommer er lige i underkanten til dig, så er det muligt at forbinde flere 'The Wall'-modeller med hinanden og dermed skabe en endnu større skærm.

Samsung ikke har oplyst noget om, hvordan du kan bestille den enorme skærm, men vi forventer, at der kommer flere informationer for en dag under resten af IFA 2018.