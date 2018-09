Samsungs nye ultrabrede 34-tommer er utstyrt med Thunderbolt 3

Samsung er ute med en ny ultra-bred og kurvet skjerm på 34 tommer. Skjermen kommer med Thunderbolt 3-porter og er tilgjengelig i Europa.

CJ79 vises frem på IFA 2018 og tar sikte på å selge seg inn til kreative personer samt bedrifter. Den har en oppløsning på 3440 x 1440 (med et sideforhold på 21:9), «picture-by-picture»-modus (muligheten for å kople og vise to kilder på samme skjerm, ved siden av hverandre), og også tradisjonelle PIP («picture-in-picture»).

Man får et VA-panel med en kurve på 1500R og som innehar Samsungs Quantum Dot-teknologi. Panelet har en imponerende 3000:1 kontrastrate, en oppdateringsfrekvens på 100 Hz og AMD FreeSync, hvilket garanterer at ting ikke hakker eller at man opplever halvveis oppdaterte bilder når man spiller av video eller spiller spill.

Utstyrt med Thunderbolt

CJ79 har også en fot med justering for høyde og vinkling, og har to høyttalere på 7 W integrert. Som nevnt får man også støtte for Thunderbolt 3, der to av disse portene også har mulighet til å levere strøm og lade enheter med en effekt opptil 85 W.

Samsung har også CJ89 på trappene (bilde over), hvilket ble lansert samtidig som CJ79. Denne innebærer monsterstørrelser på 43 og 49 tommer. Med disse får man henholdsvis oppløsninger på 3840 x 1200 (32:10) og 3840 x 1080 (32:9), og en noe mer fremhevet kurve (1800R). Det disse to større modellene mangler er dog Thunderbolt 3.

Samsung sier at både CJ79 og CJ89 nå skal være tilgjengelige i Europa, og at de også forventes å komme i salg over resten av verden snart. Når det er sagt, så har vi enda ikke sett de i faktiske nettbutikker, og vi har heller ikke sett noen pris – men det forandrer seg forhåpentligvis veldig snart.