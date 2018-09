Samsungs første mobil med triple-kamera er Galaxy A7 2018

Samsung har netop lanceret deres første mobil med tre linser, og det er ikke et flagskib, men i stedet en mid-range Samsung Galaxy A7 (2018).

Mobilen har et 24MP f/1.7 hovedkamera, en 8MP f/2.4 120-graders vidvinkel-linse og en 5MP f/2.2 såkaldt depth-linse. Det giver mulighed for meget fleksible skud, hvor man kan tage både standard- eller vidvinkels-optagelser, eller bruge depth-linsen for at opnå en bokeh-effekt.

På trods af, at den kommer med tre linser, forventer vi ikke, at den tager lige så gode billeder som Samsung Galaxy S9 Plus eller Samsung Galaxy Note 9, men det giver næring til rygterne om, at Samsung Galaxy S10 også kommer med et triple-kamera.

I midten af markedet

Ellers lyder Samsung Galaxy A7 (2018) som en typisk, kompetent mid-range smartphone med et 24 MP front-kamera, 6 tommer 1080 x 2220 Super AMOLED-skærm, 3,300 mAh batteri, 4 GB eller 6 GB RAM, et octa-core chipset (hvilket ved vi ikke endnu) og 64/128 GB indbygget lagerplads. Mobilen har også NFC og fingeraftryksscanner.

Samsung meddeler, at Galaxy A7 (2018) kommer på markedet i udvalgte europæiske og asiatiske lande fra efteråret. I Danmark hedder datoen den 19. oktober, og den vejledende pris lyder på 2.749 kroner. Efterfølgende kommer den også i andre dele af verden, men Samsung vil endnu ikke oplyse hvilke.

Mest interessant er måske, at denne triple-kamera mobil måske kun er starten, for der går allerede rygter om, at Samsung er på vej med en mobil med firdobbelt kamera.

Via Android Authority