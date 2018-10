Samsungs böjbara mobil Galaxy X kan äntligen komma att presenteras nästa månad

Den böjbara mobilen Samsung Galaxy X har varit efterlängtad ett bra tag nu och efter åratal av läckor och rykten, verkar det äntligen som att det sydkoreanska företaget är redo att presentera sin senaste mobil.

I ett inlägg på Twitter där företaget meddelade att deras utvecklarkonferens kommer att hållas i november, tillsammans med en video som visar upp två linjer som vecklas ut för att bli en högervänd pil som sedan övergår till en vertikal linje.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

The crossroads between the present and the future – Samsung Developer Conference is where you’ll meet the knowledge needed to stay on tech’s cutting edge. #SDC18Learn more: https://t.co/t66edOWIUi pic.twitter.com/bDZHuZVWeeOctober 18, 2018