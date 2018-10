Samsung slipper verdens første telefon med fire bak-kameraer

Det er ikke mange dagene sine LG avduket V40 ThinQ der det store trekkplasteret var fem kameraer fordelt på tre bak og to foran, og nå følger Samsung opp den første telefonen i verden som er utstyrt med hele fire kameraer bak (og ett foran).

Hovedkameraet er på 24 MP med f/1.7, og Samsung lover i pressemeldingen at det skal levere gode bilder i både lyse og mørke miljøer. Det neste kameraet er et 2x zoom-kamera på 10 MP med f/2.4, som skal gi detaljrike nærbilder uten at det går utover kvaliteten.

Deretter følger er vidvinkelkamera på 8 MP og f/2.4 som lar deg få mer av det du har foran deg med i bildet, og Samsung oppgir en bildevinkel på 120 grader.

Til sist følger et dybdekamera på 5 MP med f/2.2, som skal gi deg mulighet for å manuelt justere dybdeskarpheten i portrettbilder.

For øvrig er Galaxy A9 også utstyrt med Samsungs AI-programvare Scene Optimizer, som vi også kjenner fra blant annet Note 9. Dermed vil du forhåpentligvis får hjelp til å utnytte alle kameraene på best mulig måte.

Samsung er selvfølgelig stolte av å være først ute med fire kameraer, og Samsung Norges salgssjef har dette å si i pressemeldingen de har sendt ut i dag:

– Som ledende innen mobil ser vi en økt etterspørsel etter meningsfylt innovasjon når det gjelder rask og visuell kommunikasjon. Vi ønsker å gi flere av våre forbrukere tilgang til neste generasjons teknologi, og vi er glade for å presentere det gjennom kameraet i Galaxy A9.

Pris og lanseringsdato ikke spikret

Ved siden av alle kameraene gir A9 deg en 6,3 tommer Super AMOLED-skjerm med oppløsning på 1080 x 2220 piksler, en Snapdragon 660-brikke, 6 GB RAM, 128 GB lagring, microSD-kortleser (opptil 512 GB), Android 8 Oreo og et batteri på 3800 mAh.

I tillegg får du fingeravtrykkleser på baksiden og hodetelefonutgang på undersiden, og den kommer i de to fargevalgene Caviar Black og Lemonade Blue.

Samsung oppgir at den skal bli tilgjengelig fra Elkjøp og Samsungs nettside, men vi går ut i fra at den snart dukker opp i andre butikker også. Nøyaktig lanseringsdato er ikke kunngjort og vi vet bare at den kommer en gang i november. Prisen blir på sin side oppgitt som «estimert» til 5990 kroner.