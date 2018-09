Samsung skal lansere sin brettbare telefon i 2018

Samsung har bekreftet at de kommer til å lansere sin brettbare telefon i en eller annen form innen utgangen av 2018.

Vi har i flere år sett rykter og og spredte uttalelser om Samsungs første brettbare telefon, men det er først nå at vi har fått første offisielle uttalelse om at produktet skal komme i løpet av 2018.

Det er lederen for Mobil-divisjonen hos Samsung, DJ Koh, som bekreftet at selskapet skal lansere en brettbar telefon innen utgangen av året. Det er verdt å merke seg at selv om lanseringen kommer i løpet av 2018 blir den antakelig ikke tilgjengelig for kjøp før ut i 2019.

Koh uttalte at Samsung kan komme til å lansere en brettbar telefon i november på Samsung Developer Conference i San Francisco.

Selskapet har tidligere bekreftet at de jobber med en telefon som skal ha en brettbar skjerm, og denne har tidligere gått under kodenavnet Samsung Galaxy X . Men dette er som sagt første gangen vi har fått bekreftet en faktisk tidsramme for en slik lansering, og at nyheten kommer fra en av toppene i Samsung gjør at det kan se ut som om den faktisk kommer i år.

Kun få måneder igjen

Til CNBC uttalte Koh seg om hvordan telefonen kommer til å fungere:

– De fleste bruksområder er tilgjengelig i brettet modus. Men når du trenger å se en nettside eller noe annet, da kan det hende du trenger å folde den ut.

– Men når den er brettet ut, hva slags fordel gir det sammenlignet med et nettbrett? Om den utbrettede opplevelsen er den samme som på et nettbrett, hvorfor skal man kjøpe den? spør CNBCs reporter.

– Hver eneste enhet, hver eneste funksjon, hver eneste innovasjon bør gi mening for våre sluttbrukere. Når de bruker den kommer de forhåpentligvis til å skjønne hvorfor og tenke «wow, dette er grunnen til at Samsung lagde det», svarer Koh.

Tiden vil vise hvordan Samsung tenker å løse problemet med overlappende bruksområder, de rene tekniske utfordringene med å brette en telefon og ikke minst om de faktisk kommer til å klare å lansere en sammenleggbar telefon innen utgangen av året. Så langt tyder mye på det, og kanskje får vi muligheten til å prøve en slik enhet for først gang allerede i november.

«Hvorfor lansere Samsung Galaxy X nå?» lurer nok en del på. Det kan se ut som teknologien har kommet så langt at en slik telefon faktisk lar seg bygge og Samsung sier også at de har gjennomført brukerundersøkelser som tilsier at det er et marked for det.

Samsung har også tidligere sagt at telefonen ikke skal bli en gimmik, så nå krysser vi fingrene for at telefonen vil bli imponerende nok til at folk vil stå i kø for å kjøpe den. Når den en gang kommer.

Via SamMobile