Samsung redesigner Notebook 9 Pen og introducerer 15-tommers model

I håb om at komme al CES 2019-hurlumhejet i forkøbet har Samsung netop annonceret to nye versioner af deres Samsung Notebook 9 Pen 2-i-1 laptop. Der er tale om både et redesign (den på 13,3 tommer) og en udvidelse (den på 15 tommer) af modellen, der kom i slutningen af 2017. Samsung er vage omkring tidspunktet for lancering og nævner blot '2019', og vi ved heller ikke så meget om priserne endnu.

Hvis vi tager den redesignede model først, så har Samsung klædt deres 13,3-tommers Notebook 9 Pen på i et nyt aluminiumschassis i farven "Ocean Blue" med diamantudskårne detaljer i guld... og det er omtrent det hele.

2-i-1 computeren vil anvende en Intel 8th Generation Core i7-processor, der ikke er specificeret, og det samme gælder DDR3-hukommelsen og det PCIe-baserede solid state-drev (SSD). Dertil kommer en 13.3-tommers skærm, der heller ikke er specificeret endnu. Alt dette siges at kunne klare op til 15 timer på en opladning.

De få virkelige forbedringer til Notebook 9 Pen 2019, der fremgår af Samsungs meddelelse, handler om den indbyggede S Pen-stylus samt selve enhedens chassis. For pennens vedkommende er forsinkelsen mens man tegner nu væsentligt reduceret, så pennen begynder at virke i det øjeblik, at dens spids rammer skærmen. Desuden følger der fremover tre forskellige pennespidser med i æsken.

Med hensyn til chassiset har Samsung udstyret det med to Thunderbolt 3 (USB-C) porte og en almindelig USB-C port, hvilket er en enorm opgradering af forbindelsesmulighederne i forhold til sidste år. Desuden leverer firmaet igen to former for biometrisk autentificering: Både en ansigtsscanner og en fingeraftrykslæser.

Samsung er meget påholdende med detaljerne i deres meddelelse, men vi forventer, at Notebook 9 Pen 2019 kommer til at svare nogenlunde til den nuværende 2018-model, hvad angår specifikationer og pris. Det vil i givet fald betyde en Full HD (1.920 x 1.080) berøringsskærm, 8 GB hukommelse, 256 GB SSD samt en pris på 1.299 dollars (ca. 8.500 kroner).

Er større bedre?

Samsung har ikke bare givet den nuværende Notebook 9 Pen en ny indpakning, men også introduceret en ny 15-tommers version. Dette er ingen overdrivelse, men ifølge de informationer, vi har, er det præcis den samme laptop indeni som 13,3-tommers modellen – samme skærmopløsning, batteri, hukommelse, SSD og chassisfeatures – med én undtagelse.

Den større model kommer med et Nvidia GeForce MX150-grafikkort.

Ja, grafikfunktionerne, størrelsen og vægten er vitterlig de eneste forskelle mellem 13,3-tommers og 15-tommers versionerne af Notebook 9 Pen. Og så naturligvis prisen, men den kender vi heller ikke i skrivende stund.

Samsung siger blot, at vi kan forvente at få de to Notebook 9 Pen 2-in-1 bærbare at se i 2019, og at prisen fastsættes senere. Hold øje med vores dækning CES 2019, hvor vi givetvis får flere detaljer om de to kommende bærbare samt flere nyheder fra Samsung.