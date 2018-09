Samsung i gang med rimelige og kurvede 4K-skjermer for gaming

Er du på utkikk etter en 4K-skjerm til spill-PC-en, men synes de dyrere skjermene har litt for mye dilldall du ikke trenger? Da kan det hende du vil like Samsungs seneste skjerm-serie.

Samsungs CJG5-skjermer, hvilket man får i 32 og 27 tommer, hopper bukk over de noe overdramatiske vedhengene hos enkelte gaming-skjermer, og fokuserer heller på det essensielle.

Solide spesifikasjoner

Snarere enn en mengde LED-lys som ville fått Jean Michel Jarre til å rødme, eller skjermer så brede at man trenger et nytt par øyer for å dra nytte av de, kjører Samsung på med et helt streit 16:9 kantforhold, 2560 x 1440 oppløsning og 144 Hz oppdateringsfrekvens på et VA-panel. Samsungs «quantum dot»-teknologi er dog ikke å spore.

Når det gjelder porter og innganger, så har man heller ikke her gått for noe overdådig. Man får to HDMI-innganger, der en har støtte for HDMI 2.0; en DisplayPort 1.2-inngang; og en minijack-inngang, slik at man kan plugge hodetelefonene rett i skjermen.

Det eneste skjermene smykker seg med er det at de er kurvede, hvilket Samsung mener gjør de enklere for brukere å fokusere på om man spiller over lengre tid.

Pris og tilgjengelighet har vi ikke tilgang til riktig enda, men gitt de spartanske spesifikasjonene, og det at Samsung beskriver skjermserien som «rimelige», så kan det virke som at de med slunken lommebok kan puste lettet ut.