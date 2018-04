Ny oppdatering til Samsung Gear Sport bør gjøre den langt mer attraktiv for løpere

Samsung Gear Sport er allerede en habil treningsklokke, men selskapet har nå planer om å la en programvareoppdatering gjøre den enda bedre, særlig for de som løper med den rundt håndleddet.

Samsungs nyeste oppdatering legger en rekke nye egenskaper til den Tizen-kjørende klokka, men gir også bedret stabilitet og ytelse.

Listen over forandringer i den nye versjonen inkluderer eksempelvis at brukere nå kan sette sitt eget tempo, i alle fall om man skal løpe, vi er litt usikre på om dette fungerer for andre øvelser.

Oppdateringen gjør også at man kan tilpasse hvor ofte man blir informert om treningstall under selve økten. Det betyr at om man for eksempel heller vil ha informasjon hvert åttende minutt, fremfor hver kilometer, så kan dette med enkelhet stilles inn.

Små oppgraderinger

Av andre nye egenskaper kan det nevnes at man nå kan skru av alarmen knyttet til «motion recognition», og at en ny layout i treningsappen gjør det lettere å lese, og dermed også lettere å ta en kjapp titt når man puster, peser og svetter.

Hvis du er eier av en Samsung Gear Sport er det rimelig å anta at du får oppdateringen i løpet av et par uker, siden den for øyeblikket er på vei ut over hele verden. Den vil dukke opp i «Gear»-appen på telefonen din, under navnet R600XA1ARC4 , og kommer til å være omlag 80 MB stor.

Vi kommer til å oppdatere vår klokke til nyeste versjon så fort som råd, og deretter revidere vår anmeldelse, slik at den inneholder alle de nyeste egenskapene.

Vurderer du innkjøp av Samsung-klokka? Les vår Gear Sport-anmeldelse

Kilde: Tizen Help