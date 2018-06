Samsung Gear S4 og Tab S4 lanceres formentlig lidt senere end Galaxy Note 9

I løbet af de sidste par dage har vi hørt rygter om, at Samsung Gear S4 smartwatch og Galaxy Tab S4 tablet lanceres sammen med Galaxy Note 9, men et nyt rygte antyder nu, at de formentlig lander en smule senere på markedet end Samsungs næste phablet.

Ifølge SamsungMobile.News på Twitter vil nyhederne først blive lanceret efter Galaxy Note 9 og sandsynligvis blive fremvist på IFA 2018.

Lanceringen af Galaxy Note 9 er ifølge rygter rykket til starten af august i år (formentlig bliver den fremvist på et event i New York med Samsung som vært), mens IFA finder sted mellem den 31. august og 5. september.

Det betyder nok, at vi hører om Samsungs nye smartwatch og tablet lige før IFA løber af stablen, som de fleste producenter annoncerer i slutningen af august, før showet starter.

En lille forsinkelse

Det vil i givet fald være præcist et år efter lanceringen af Samsung Gear Sport og omkring et halvt år efter, at Samsung Galaxy Tab S3 blev annonceret sammen med Galaxy S8.

Rygterne er endnu ikke bekræftet, men taget i betragtning, at vi hører gentagne rygter om begge produkter, peger i retning af, at firmaet gør sig klar til en snarlig lancering.

Efter sigende kommer Gear S4 i to forskellige størrelser og desuden får et større batteri. Tab S4 kommer muligvis med et Snapdragon 835 chipset, 4 GB RAM og en 10,5-tommer 1600 x 2560 skærm.

Via Phone Arena