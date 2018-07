Nya bevis tyder på att Samsung Gear S4 kommer använda Wear OS trots allt

Ryktena kring Samsung Gear S4 har blivit komplicerade under de senaste veckorna. Vi har fått höra rykten om att nästa klocka från Samsung kan komma att heta Galaxy Watch och att den kommer använda Googles Wear OS-programvara, för att sedan få höra rykten som påstår att allt detta är falskt.

Nu har vi fått nya bevis som tyder på att företagets kommande klocka kommer att använda Googles Wear OS-programvara och att den kan komma att heta Samsung Galaxy Watch. Den senaste rapporten kommer från den trovärdiga källan Ice Universe, som sagt att klockan kommer att använda Googles senaste programvara och ha ett batteri med 470 mAh.

About Gear S4 (probably called Galaxy Watch) Based on Android Wear, 470mAh battery, PLP package, it is expected to have new UX interaction and blood pressure measurement.July 6, 2018