Samsung Galaxy Tab S4 måske afsløret

I løbet af de seneste par uger er rygterne om den kommende Samsung Galaxy Tab S4 blevet stærkere, så mon ikke snart, at Samsung er klar til at afsløre efterfølgeren til deres Galaxy Tab S3.

Og faktisk så er vi måske nærmere end afsløring, end vi tror. Takket være en anonym kilde, så er der nemlig dukket billeder op på Android Headlines, og de ser temmelig officielle ud.

Billederne viser en tablet med en meget tynd kant (desværre er der ikke tale om Infinity Display), ingen Hjem-knap eller fingeraftryks-skanner, og det får os til at tro, at Samsung i stedet for satser på ansigtsgenkendelse eller aflæsning af iris. (Med mindre, naturligvis, at S4'eren bliver den første Samsung med in-display fingeraftrykslæser).

Billederne viser også en tablet, der er mindre og tyndere end Galaxy S3, der også kom med et enkelt kamera og AKG audio.

En ting der mangler, er en dedikeret knap til Samsungs kontroversielle virtuelle assistent, Bixby, og det er lidt mærkeligt, idet Samsung jo har været meget ihærdig med at inkludere Bixby i alle deres nyere flagskibe på mobilområdet, såsom Galaxy Note 8 og Galaxy S9 Plus.

Men eftersom billederne jo ikke er blevet officielt bekræftet fra Samsungs side, så er der jo endnu mulighed for, at det endelige resultat bliver anderledes. Så endnu engang er vi nødt til at vente på den officielle lancering.