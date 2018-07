Samsung Galaxy Tab S4 kommer til å erstatte fingeravtrykkleser med irisskanner

Noen ble overrasket da rykter begynte å svirre om at Samsung Galaxy Tab S4 ikke kom til å ha fingeravtrykkleser. Det ville vært uhorvelig rart om ikke Samsung hadde planer om en slags form for sikkerhetsteknologi?



Nå er det nær sagt blitt klart at selskapet kommer til å bruke den såkalte Intelligent Scan-funksjonen, hvilket er en irisskanner samt ansiktsgjenkjenningsteknologi i tospann — også brukt i både Samsung Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus.



SamMobile, en fanblog med fokus på Samsung, tok et dypdykk i den offisielle firmwaren til Galaxy Tab S4 (allerede lastet opp til selskapets database), og fant en animasjon som lignet veldig på den man får om man setter opp funksjonen på smarttelefoner.



«Intelligent Scan»-funksjonen bruker teknologi for å skanne både iris (regnbuehinnen) og ansiktstrekk samtidig. Den tar sikte på å åpne telefonen ved bruk av førstnevnte, men om man er i skarpt sollys eller andre vanskelige forhold for teknologien, vil den heller prøve ansiktsgjenkjenning.

Adjø, fingeravtrykk

Firmwaren bekrefter ikke at det ikke finnes fingeravtrykkleser på enheten, men vi har sett at andre lekkasjer viser at det ikke finnes noen fysisk hjem-tast med innebygget skanner.



Det å kvitte seg fullstendig med teknologien er en dristig avgjørelse fra Samsung, men ved å inkludere den nye irisskanneren kan man muliggjøre en mer sømløs måte å åpne nettbrettet på ved bruk.



Etter sigende kommer Samsung til å avduke nettbrettet i slutten av august, under 2018-utgaven av IFA-messen. Før den tid får vi servert Samsung Galaxy Note 9 den 9. august, men også kanskje Samsung Galaxy Watch.