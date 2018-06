Den nya S Pen kan bli Samsung Galaxy Note 9s utmärkande funktion

Även om S Pen är ett av de främsta sätten som Galaxy Note-serien sticker ut från konkurrerande mobiler, är den förmodligen inte den mest spännande av saker. Det kan dock komma att förändras med Samsung Galaxy Note 9, då en ansedd läcka föreslår att S Pen kan komma att få en enorm uppgradering.

Läckan är @UniverseIce som skrev på Twitter: "Använder du S Pen för Galaxy Note ofta? S Pen-funktionen för Note 9 kommer att vara värd väntan". Detta följdes upp med: "Galaxy Note 9 S Pen är en penna med själ. Det kan vara den största uppgraderingen i S Pens historia."

Det är ännu oklart när uppdateringen kommer att dyka upp, men AllAboutSamsung (som snabbt fick syn på inlägget) hävdar att S Pen kommer att börja använda Bluetooth i år.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

