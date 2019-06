Samsung Galaxy Note 10: lanceringsdatum, prijs, nieuws en lekken

De Samsung Galaxy Note 10 moet flink zijn best doen om deze lijn smartphones weer in de schijnwerpers te zetten en als we de vele lekken en geruchten over de Galaxy Note 10 mogen geloven, bestaat er zeker een kans dat dit lukt.

We hebben een lijst samengesteld van wat we graag willen zien op Samsungs volgende flagship phablet en wat er moet gebeuren om dit toestel terug te laten keren op elk verlanglijstje.

De Samsung Galaxy Note 9 zit boordevol techniek en beschikt over een aantal nieuwe features. Maar in veel opzichten voelt de telefoon nog steeds aan als een kleine upgrade van de Samsung Galaxy Note 8 van het jaar ervoor.

Terwijl we uitkijken naar de volgende versie van deze Samsung-lijn, hopen we dat de Samsung Galaxy Note 10 nog beter wordt. We willen grote, impactvolle veranderingen en upgrades die het onvermijdelijk enorme prijskaartje zullen rechtvaardigen.

We hebben hieronder enkele van onze concrete verwachtingen opgesomd, maar daarvoor laten we wat geruchten over en de verwachte lanceringsdatum, specs en features van de Galaxy Note 10 de revue passeren.

We hebben een mogelijke lanceringsdatum: 7 augustus, in de Barclays Center in Brooklyn, New York, volgens een bron. Dit is dezelfde locatie als vorig jaar en slechts een paar weken eerder dan vorig jaar, wat het des te waarschijnlijker maakt dat dit echt de juiste datum is. We wachten nog op een bevestiging van Samsung...

Tot de kern van de zaak

Wat is het? Samsungs volgende vlaggenschip met een stylus

Samsungs volgende vlaggenschip met een stylus Wanneer komt het uit? Mogelijk 7 augustus 2019

Mogelijk 7 augustus 2019 Wat gaat het kosten? Meer dan de meeste andere smartphones

Samsung Galaxy Note 10 lanceringsdatum en prijs

De Samsung Galaxy Note 10 wordt waarschijnlijk gelanceerd in augustus 2019, aangezien Samsung ook in de afgelopen jaren haar nieuwe Galaxy Note toestellen in augustus aankondigde.

Er zijn zelfs al een aantal mogelijke datums genoemd. Een recent bericht onthult dat de telefoon misschien op 7 augustus wordt gelanceerd, en 10 augustus is ook al genoemd, maar we nemen deze datum met een korreltje zout, voornamelijk omdat het een zaterdag is, niet een dag waarop smartphones doorgaans worden gelanceerd.

Die datum wel uit een Zuid-Koreaanse bron, dus door tijdsverschil is het mogelijk dat de telefoon wel op 10 augustus wordt uitgebracht in Zuid Korea, maar voor een groot deel van de wereld op 9 augustus. Dat is heel goed mogelijk, want de Galaxy Note 9 werd vorig jaar op 9 augustus aangekondigd.

De Samsung Galaxy Note 10 gaat zeker veel kosten

Zelfs wanneer de Galaxy Note 10 eenmaal is aangekondigd, zal het waarschijnlijk minstens een paar weken duren voordat je er een in huis kan halen, misschien pas eind augustus of september 2019.

Wat betreft de prijs van de Samsung Galaxy Note 10: de Note 9 is beschikbaar vanaf €949, maar wordt al snel duurder als je meer opslag en intern geheugen wil.

Gezien het feit dat de prijzen van smartphones over het algemeen lijken te stijgen, verwachten we dat de Samsung Galaxy Note 10 minstens zo veel zal kosten.

Samsung Galaxy Note 10 ontwerp- en displaygeruchten

In de volgende video vind je de meest nauwkeurige schets van hoe de Samsung Galaxy Note 10 er misschien uit gaat zien.

Je ziet dat het toestel een gebogen scherm heeft, een punch-hole camera met een enkele lens aan de voorkant, een driedubbele lens op de achterkant, een metalen frame en geen Bixby-knop of hoofdtelefoonaansluiting. De telefoon heeft schijnbaar ook tot 12GB RAM en ofwel een Snapdragon 855 ofwel een Exynos 9820 chipset aan boord, afhankelijk van de regio. In de Benelux krijgen we waarschijnlijk de Exynos-chipset zoals gewoonlijk.

Dezelfde bron voegt hieraan toe dat het toestel een schermformaat van 6,3 inch zal krijgen, waarschijnlijk met een resolutie van 1.440 x 3.440, en dat de afmetingen wellicht 162,6 x 77,4 x 8,9mm worden. We weten echter niet zeker of we dit moeten geloven, want zo zou het toestel een kleiner scherm en een groter frame hebben dan de Note 9. Daarnaast hebben we ook al meerdere keren gehoord dat de Note 10 blijkbaar een 6,66-inch scherm krijgt.

Dat is groter dan het 6,4-inch scherm van de Samsung Galaxy Note 9 en hoewel we er nog niet volledig zeker van zijn is het wel geloofwaardig, aangezien telefoons steeds maar grotere schermen krijgen. Als je je dan bedenkt dat de Samsung Galaxy S10 Plus al een 6,4-inch scherm heeft, is het niet ondenkbaar dat de Note een groter scherm krijgt dan de S-serie smartphones

Het is ook mogelijk dat er twee verschillende modellen van de Samsung Galaxy Note 10 komen, want we hebben ook geruchten gehoord over een 6,75-inch telefoon en een kleinere Note 10 die Samsung alleen in Europa uit zal brengen.

De grotere van die twee (of meer) modellen zal wellicht de Samsung Galaxy Note 10 Pro heten - een naam die we nu al de ronde hebben horen doen.

Deze Pro zal schijnbaar beschikken over een 6,75-inch scherm, een resolutie van 1.440 x 3.040 en HDR10+ resolutie, evenals tot 12GB aan RAM, en een Snapdragon 855 of Exynos 9820, afhankelijk van de regio.

Daarnaast komen deze gelekte renders van hoesjes voor beide modellen overeen met de ontwerpen die we hierboven zagen, dus ze zouden heel goed kunnen kloppen.

Er zijn dan ook weer andere bronnen die stellen dat de Note 10 een 6,4-inch scherm zal hebben en dat de Note 10 Pro een 6,8-inch scherm krijgt, wat iets groter is dan we eerder hadden gehoord. Tot slot zeggen deze bronnen dat het basismodel van de Note 10 128GB opslagruimte zal hebben en dat de Note 10 Pro 256GB aan boord zal hebben, oplopend tot 1TB.

De Note 10 zal ook vrijwel zeker over een gebogen Super AMOLED scherm beschikken. En waarschijnlijk kan je ook verwachten dat de toestellen waterbestendig zijn, aangezien dat geldt voor alle recente Samsung vlaggenschepen.

De Samsung Galaxy Note 9 in het blauw en Lavendelpaars. Bron afbeelding: TechRadar

Er doen verscheidene geruchten de ronde over de kleurkeuzes die Samsung zou kunnen bieden voor de Note 10. Het lijkt erop dat er een rode versie uit zal komen, evenals een aflopende afwerking die waarschijnlijk zilver zal zijn.

We hebben daarnaast ook gehoord over zwarte, witte, zilveren en roze telefoons, wat betekent dat lavendelpaars waarschijnlijk niet meer terugkeert.

Samsung Galaxy Note 10 camerageruchten

Volgens dit bericht zou de Samsung Galaxy Note 10 Pro een camera met vier lenzen aan boord krijgen.

We hebben deze bewering nu al meerdere keren gehoord. Er zijn zelfs al renders gelekt met vier lenzen en een ontwerp dat verder lijkt op de lekken van de standaard Note 10.

De hardware van de camera blijkt daarnaast hetzelfde te blijven als de Note 9, al sluit dat niet per se extra lenzen uit.

De bron achter deze renders geeft ook aan dat de extra lens een Time-of-Flight (ToF) lens met dieptesensor zal zijn, terwijl de andere lenzen bestaan uit een 12MP-hoofdlens, een 12MP-telelens en een 16MP-ultragroothoeklens.

From Weibo, the position of the rear camera after the change is like this. pic.twitter.com/F1AoQBT16h28 May 2019

Een andere bron heeft gesteld dat de positie van de lenzen voor- en achteraan anders zal zijn op de Note 10 en dat de lenzen op de achterkant een verticale opstelling zullen krijgen, wat overeenkomt met de meeste lekken.

Volgens deze bron zijn deze camerawijzigingen de belangrijkste aanpassingen aan het ontwerp van de telefoon, dus het kan best dat de Galaxy Note 10 erg veel gaat lijken op de Note 9.

De bron achter deze beweringen heeft sindsdien ook schetsen van wat het camerablok van de Note 10 lijkt te zijn gepubliceerd, wederom met drie lenzen in een verticale opstelling. Er wordt daarnaast ook gezegd dat de camera aan de voorkant weer slechts een lens krijgt, zoals we elders ook hebben gezien.

Een gerespecteerd leaker heeft ook voorspeld dat de hoofdcamera van de Galaxy Note 10 drie diafragma's zal hebben, namelijk f/1.5, f/1.8 en f/2.4, in plaats van het gebruikelijke enkele diafragma in smartphonecamera's. Dit zou het toestel erg veelzijdig maken in verschillende lichtomstandigheden en gezichtsvelden.

Samsung Galaxy Note 10 batterijgeruchten

We hebben ook geruchten gehoord dat de Samsung Galaxy Note 10 (of in ieder geval de Pro-versie) een 4.500mAh batterij aan boord zou kunnen krijgen, wat meer is dan de 4.000mAh van de Note 9. Daarnaast zou deze batterij ook snelladen ondersteunen, volgens meerdere bronnen zelfs met meer dan 25W (de Galaxy S10 ondersteunt slechts 15W). Er is zelfs een bron die beweert dat de Note 10 45W zal halen.

Maar goed, deze bron spreekt dit weer tegen en beweert dat 25W echt het maximum zal zijn, dus we zijn er op dit moment nog niet zeker van.

Er bestaan ook meningsverschillen over de grootte van de batterij, aangezien een andere bron aangeeft dat zowel de Note 10 en Note 10 Pro uitgerust zullen zijn met een batterij van 4.170mAh.

Samsung Galaxy Note 10 feature- en specificatiegeruchten

Dit bericht beweert dat het modelnummer van de Note 10 SM-N975F zal worden. Aangezien het laatste cijfer van Note-toestelnummers meestal een '0' is, wordt er nu gespeculeerd dat dit modelnummer een 5G-versie betreft.

We zijn er nu bijna zeker van dat er een 5G versie van de Galaxy Note 10 zal komen, omdat Verizon dit vrijwel letterlijk heeft aangegeven. Bovendien wordt er ook een 5G model genoemd in Samsung-broncode.

Deze bron komt met een radicale voorspelling: er zal geen enkele fysieke knop te vinden zijn op de Note 10. In plaats daarvan, zal de telefoon gebruik maken van aanraaksensoren, zoals de capacitieve pads die we op de Nubia Red Magic Mars en andere toestellen tegenkomen, zodat gebruikers toch volume aan kunnen passen en de telefoon aan en uit kunnen zetten. Vermoedelijk zou ook de beruchte Bixby-knop worden vervangen door een touchpad.

Een andere bron zegt daarentegen dat het toestel wel degelijk over fysieke knoppen zal beschikken. Daarnaast hebben alle gelekte renders die we tot nu toe hebben gezien ook knoppen.

Een andere, iets minder radicale, maar alsnog indrukwekkende feature is het zogeheten Sound-in-Display (SoD), waardoor het scherm zal trillen om geluid te creëren om zo de naar voren gerichte speaker te vervangen. Er is voorgesteld dat de Galaxy Note 10 deze technologie misschien in huis zal hebben. We hebben SoD al in een aantal telefoons gezien, zoals de Huawei P30 Pro en de LG G8 ThinQ, maar het zou alsnog een belangrijke feature blijken te zijn.

Da Vinci's two biggest changes:1.Change the front camera position2.Change the rear camera positionMay 19, 2019

Het is ietwat vager, maar we kunnen wel stellen dat de Galaxy Note 10 wordt ontwikkeld onder de naam 'Da Vinci'.

Gezien het feit dat Leonardo da Vinci een beroemde schilder was, zou deze naam kunnen duiden op upgrades van de S Pen, al is het onduidelijk wat die upgrades precies zouden zijn. Leonardo da Vinci was op wel meer vlakken bijzonder getalenteerd, dus de naam zou ook kunnen suggereren dat de Note 10 erg veelzijdig wordt.

Daarnaast kunnen we al een aantal goed onderbouwde gokjes doen over wat de Note 10 zou kunnen bieden. Om te beginnen, zal het toestel waarschijnlijk dezelfde chipset aan boord hebben als de Samsung Galaxy S10, zoals in het verleden het geval was.

Dat betekent ofwel een Snapdragon 855 of een Exynos 9820, afhankelijk van waar je het toestel koopt, maar het zijn beide topklasse chipsets.

De Galaxy S10 heeft ook een ingebouwde vingerafdrukscanner in het scherm en een camera-uitsparing in het scherm, in plaats van een notch of grote bezels, en beide zullen waarschijnlijk terugkeren in de Note 10. Ook van deze toevoegingen hebben we geruchten gehoord.

Wat we willen zien

Hoewel er nog geen nieuws is over de Samsung Galaxy Note 10, weten we best goed wat we ervan verwachten. Hieronder vind je onze zeven belangrijkste suggesties.

1. Een aanpasbare Bixby-knop

Hoe graag Samsung ook wil dat we Bixby gaan gebruiken, Google Assistant is gewoon beter. Daarnaast heeft Google zo'n grote voorsprong dat we betwijfelen dat Samsung de inhaalslag ooit zal kunnen maken.

Dat is niet per se een probleem, ware het niet dat Samsung erop staat dat alle Note-telefoons een fysieke Bixby-knop moeten hebben. Op de Samsung Galaxy Note 10 willen we ofwel geen Bixby-knop, ofwel een aanpasbare, zodat je de knop in kan stellen om een andere app op te starten.

Het goede nieuws is dat dit waarschijnlijk gaat gebeuren, omdat Samsung dit inmiddels al heeft geïntroduceerd - misschien luistert het Zuid-Koreaanse bedrijf echt naar ons!

2. HDR video-opname

We hopen dat de Galaxy Note 10 HDR-video kan opnemen

Veel topklasse toestellen kunnen nu al HDR video opnemen, maar de Galaxy Note 9 niet. Dat is jammer, want het is een duidelijk zwak punt van een camera die verder geweldig is.

We zouden dus graag zien dat de Samsung Galaxy Note 10 wel HDR opnemen ondersteunt, en dan niet zomaar HDR, maar 4K HDR. Dit wordt al aangeboden door verscheidene concurrenten en zou de video's van de Note 10 net zo mooi maken als de foto's ongetwijfeld zullen zijn.

3. Een ingebouwde vingerafdrukscanner in het scherm

De Note 9 heeft een vingerafdrukscanner op de achterkant, wat de slanke bezels aan de voorkant mogelijk maakt (al is de onderste bezel nog steeds groter dan we zouden willen). Dit betekent wel dat de scanner iets minder makkelijk te gebruiken is dan een scanner aan de voorkant zou zijn.

In onze review merkten we ook op dat de scanner te klein is en te dichtbij de camera zit, waardoor je erg snel per ongeluk je vinger op de camera zal leggen en de lens vies maakt.

Op de Samsung Galaxy Note 10 zouden we dus graag een scanner aan de voorkant willen zijn, maar dan willen we wel dat deze ingebouwd wordt in het scherm, net zoals in de Galaxy S10 en enkele andere telefoons.

4. Een volledig nieuwe look

De Galaxy Note 9 ziet er goed, maar niet vernieuwend uit.

De Note 9 ziet er goed uit, maar de laatste generaties zijn qua uiterlijk wel erg weinig veranderd en de schermranden zijn een beetje groot, als je ze vergelijkt met de iPhone X en de Huawei P20 Pro.

We zouden daarom graag zien dat Samsung met een nieuw ontwerp komt voor de Galaxy Note 10. De waterbestendigheid en het gebogen scherm mogen blijven, maar hopelijk wordt de rest van het ontwerp iets frisser en moderner.

5. Een lagere prijs

Het valt niet te ontkennen dat de Note 9 een erg, erg dure telefoon is, en we verwachten dat de Samsung Galaxy Note 10 minstens zo duur wordt.

Maar we hopen van niet. Als Samsung de prijs met een paar honderd euro liet zakken, zou het toestel meteen een stuk aantrekkelijker worden.

6. Verbeterde gezichtsherkenning

We zouden Samsung graag de strijd aan zien gaan met Apple's gezichtsherkenning.

De Galaxy Note 9 heeft zowel een irisscanner als gezichtsherkenning, maar - zoals we in onze review opmerken - deze beide sensoren zijn zelfs samen niet opgewassen tegen Apple's Face ID. We zouden graag echte verbetering zien in de Samsung Galaxy Note 10.

Dat vergt waarschijnlijk meer en betere camera's en sensoren aan de voorkant van de telefoon om zo een nauwkeurig 3D-beeld van ons gezicht te maken.

Zo'n ontwikkeling kan duur zijn en kan het moeilijker maken om de schermrand weg te halen, maar als we in ruil daarvoor een snelle, veilige scanner krijgen die in bijna alle lichtomstandigheden werkt, is het misschien wel de moeite waard.

7. Nog langere batterijduur

Samsung heeft een grotere, 4.000mAh batterij ingebouwd in de Note 9, waardoor de telefoon zeker een goede dag meegaat.

Het was een prima ontwikkeling, maar we zouden graag nog meer verbeteringen zien in de Samsung Note 10, zeker omdat de levensduur van batterijen gaandeweg verslechterd, waardoor je na twee jaar of meer zeker zal merken dat je batterijduur slechter is geworden.

Nu we het er toch over hebben: als Samsung de batterij langzamer zou kunnen laten verslechteren, zouden we dat ook absoluut waarderen.

Bron afbeeldingen: TechRadar