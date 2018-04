Samsung Chromebook Pro har nu baggrundsbelyst tastatur

Samsung har lanceret en ny version af sin Chromebook Pro bærbare computer i USA med en vigtig tilføjelse – et baggrundsbelyst tastatur.

Det var et kritikpunkt hos mange, og noget vi undrede os over i vores anmeldelse, at Samsung havde lanceret en premium Chromebook uden baggrundsbelysning i tastaturet.

Det er selvfølgelig en nyttig funktion til at hjælpe med at se, hvad man foretager sig, når man arbejder om aftenen eller om natten eller i et svagt oplyst rum.

Chromebook Pro beholder de samme specifikationerne, lidt skuffende: Du får stadig en Core m3-processor plus 4 GB systemhukommelse og 32 GB lagringsplads – så den eneste ændring er tastaturet.

Hvad med prisen?

Prisen forbliver den samme som for den ikke-baggrundsbelyste version, som stadig er tilgængelig for ca. 3.650 kr., og denne nye model er til salg over hele USA lige nu.

Vi roste Chromebook Pro i vores anmeldelse i november på grund af den fantastiske 12,3"-skærm med en opløsning på 2.400 x 1.600 pixels, og det overordnede design – bortset fra tastaturet, som udover manglende baggrundsbelysning også føltes lidt småt.

Desværre har Samsung ikke gjort noget ved størrelsen, men vi kan altid håbe på yderligere udvikling på denne front, når det gælder efterfølgeren.

Via Ubergizmo