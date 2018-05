Samsung-ansatte observert med Gear-klokke som kjører Wear OS

Ryktene forteller at Samung planlegger å bytte operativsystemet i smartklokkene sine fra Tizen til Googles Wear OS, og nye observasjoner peker mot at dette faktisk kan være tilfelle.

Ifølge den kjente og vanligvis pålitelige Twitter-brukeren @Evleaks (Evan Blass) har nå Samsung-ansatte blitt observert med smartklokker som kjører Wear OS i stedet for Tizen.

Blass avslørte ingenting om hvem som har sett klokkene, hvor det skjedde eller når, men med tanke på hvor ofte informasjonen hans viser seg å stemme så heller vi mot å tro på han. Han har for øvrig også tidligere sluppet rykter om at en Samsung Galaxy Watch er på vei.

Seen on the wrists of Samsung employees: Gear watches running not Tizen, but Wear OS.May 23, 2018

Samsung brukt i sin tid Android Wear i den første smartklokken de lagde tilbake i 2013, men de byttet snart til Tizen OS og har holdt seg til det systemet siden. Det inkluderer altså også fjorårets Samsung Gear Sport.

Vi trodde opprinnelig at vi skulle få hendene på Samsung Gear S4 eller Samsung Gear Sport 2 i september i år, men en ny merkevareregistrering fra selskapet som ble oppdaget tidligere i år peker mot at den kan komme til å hete Galaxy Watch i stedet.

Går over til Galaxy?

Det faktum at Samsung-ansatte er observert mens de tester den nye programvaren, peker mot at selskapet er godt i gang med å utvikle den neste klokken.

Vi håper det betyr at vi får høre mer om den under IFA 2018, som vil gå av stabelen omtrent et år etter at Gear Sport ble sluppet.

Blass sin tweet oppga ingen nærmere detaljer om hvordan Samsung Galaxy Watch eventuelt ser ut eller om den får noen nye spennende funksjoner, men den oppgraderte programvaren kan være spennende nok i seg selv.