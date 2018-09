Sådan streamer du amerikansk fodbold

Når den amerikanske fodboldsæson bliver skudt i gang om en uges tid, er der en lille chance for at du i en af de efterfølgende kampe kan komme til at møde en gigantisk dansker med et kæmpestort skæg på banen. Som blot den anden dansker i NFLs historie er det lykkedes Andreas Knappe at tilkæmpe sig en plads i af turnerings hold; i Knappes tilfælde er det Denver Broncos.

Med nummer 73 på ryggen var Andreas Knappe, der spiller offensive tackle, på banen i to af årets første træningskampe, men desværre blev han efterfølgende skadet under træning. Han skulle dog være klar igen, selv om der nu er længere til en startposition på holdet.

Hele det amerikanske show sættes i gang natten til fredag den 7. september klokken 02.15 dansk tid, hvor Super Bowl-mestrene Philadelphia Eagles møder Atlanta Falcons. Og så går det ellers bare slag i slag.

Og hvordan kan du så streame de mange kampe i sportsgrenen, der er den mest populære i USA?

Det kan du via Viaplay Sport, der viser cirka seks kampe hver uge i løbet af sæsonen, der kulminerer med finalen Super Bowl i februar. Her mødes vinderne fra NFC (National Football Conference) og AFC (American Football Conference) i en kamp som høres og ses over hele verden. Sidste år så ikke mindre end 114,4 millioner amerikanere finalen.

Men også herhjemme kan du som sagt følge med på Viaplay Sport, og du kan se NFL live online på din computer, smartphone, tablet, Smart TV og spillekonsoller.

Prisen er 289 kroner om måneden, men så får du blandt andet også adgang til Premiere League, Champions League, Superligaen og Formel 1.

Men ønsker du at få smidt den ovalformede bold og de knokkelstærke hovedrolleindehavere op på den gamle storskærm, så skal du have fat i en Google ChromeCast. Du kan læse her, hvordan du kommer i gang med det. Alternativt kan du investere i Apple TV.

Foretrækker du den helrunde bold og Premiere League, Bundesligaen, spansk eller italiensk fodbold, så er streaming selvfølgelig også en mulighed.

Foto: Pixabay