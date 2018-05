Så meget har Facebook slettet i år

For første gang nogensinde har folkene bag Facebook offentliggjort, hvor meget de egentlig sletter af spam og andre overtrædelse af firmaets etiske regler. Af en ny meddelelse på firmaets hjemmeside fremgår det, at Facebook i årets første tre måneder slettede:

837 millioner spam-meddelelser

583 millioner falske profiler

21 millioner opslag med nøgenhed/seksuel karakter

3,5 millioner opslag med grafisk vold

2,5 millioner hadefulde opslag

Facebook gør opmærksom på, at de for det meste når at opdage de ikke-tilladte opslag, inden de bliver opdaget af brugerne, men firmaet indrømmer dog, at deres algoritme til opdagelse af hadefulde opslag ikke er så god endnu. Her slap 62 procent af opslagene igennem til brugerne, inden de blev opdaget af Facebook.