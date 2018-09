S1 og S1R bebuder Panasonics nye speilløse fullformatssystem

Panasonic har annonsert at de utvikler to nye speilløse fullformatskameraer, hvilket skal lanseres tidlig i 2019.

Det nye systemet, som har fått navnet Lumix S, har vært under utvikling i samarbeid med Leica og Sigma, og kameraene skal ha Leicas L-fatning, allerede brukt i noen av Leicas egne kamerakropper, som eksempelvis SL.

En prototype kommer til å stilles ut på Photokina 2018, fotografimessen som åpner i Köln, Tyskland i morgen (26. september), mens to nye Lumix-modeller vil introduseres neste år – Lumix S1R med en sensor på 47 megapiksler, og Lumix S1 med en noe mindre oppløsning på 24 megapiksler.

Systemet skiller seg ut fra Panasonics G-serie, som bruker de langt mindre Four Thirds-sensorene. Selskapet understreker samtidig at begge seriene vil fortsette å eksisterer side om side. 2018 markerer 10-årsdagen til lanseringen av Lumix G1, verdens første speilløse systemkamera, som sies å ha sparket igang hele denne sektoren av kameramarkedet.

Ved lansering skal tre nye Lumix-objektiver være mulig å kjøpe: en 24-105 mm, en 70-200 mm og en 50 mm f/1,4 (blenderverdier for de to zoomobjektivene har ikke blitt bekreftet enda). Det planlegges også at flere enn 10 Lumix-objektiver skal utvikles innen 2020, i tillegg kan eksisterende Leica SL og TL-objektiver brukes med de nye kameraene.

Omfattende system

Siden dette bare er en annonsering av at utviklingen av kameraet er i gang finnes det lite informasjon om spesifikasjonene. Likevel er det slik at Panasonic har bekreftet at det nye systemet kommer til å inneholde en helt ny sensor, samt en ny Venus-prosessor.

Det er også bekreftet at kameraene kommer til å ha dobbel bildestabilisering, rask autofokus og 4K-videoopptak ved 60 progressive bilder i sekundet. Den elektroniske søkeren skal ha høyere oppløsning enn de som finnes i Nikon Z7 og Canon EOS R (de spesifikke tallene har dog ikke blitt oppgitt), og touchskjermen vil kunne bøyes på tre akser.

Nedbørsbestandighet, samt brukbarhet i veldig kalde omgivelser loves, samt en lang rekke knotter og knapper på kamerakroppen, slik at man har rask og enkel tilgang til viktige innstillinger for erfarne fotografer. Lukkeren sies også å være «ekstremt bestandig». I likhet med Nikon Z7 og Z6 kommer begge kamerakroppene til å være identiske når det gjelder design og utseende, mens forskjellene kommer til å være interne.

Begge kameraene kommer til å ha to minnekortlesere – og Panasonic kommer med én av modellene til for første gang å støtte XQD-formatet, mens den andre modellen vil bruke tradisjonelle SD-kort.

Lumix S1R, modellen med høyere oppløsning, tar sikte på å kapre profesjonelle stillbildefotografer, mens S1, med lavere oppløsning, er myntet på videobrukere.

Panasonic nyter allerede et godt ry blant profesjonelle videofilmfotografer, men forstår at de må jobbe litt for å få foten innenfor stillbildemiljøet i forhold til andre mer etablerte merker.

Derfor lanseres også et nytt nettverk for profesjonelle fotografer ved navn Lumix Pro. Dette vil tilby hjelp og støtte for profesjonelle brukere i et hierarkisk system, der de som befinner seg i toppnivået kan få brukerstøtte uansett hvor de befinner seg i verden.

Prisene for Lumix S1R og Lumix S1 har ikke blitt offentliggjort – men disse kan forventes om ikke så lenge.