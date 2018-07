S Pen till Galaxy Note 9 kan komma att skryta med Bluetooth-funktioner

Vi har redan fått höra rykten om att S Pen till Galaxy Note 9 mycket väl kan bli en funktion som kan komma att sticka ut, men vi har inte haft några (realistiska) idéer på vad det har kunnat innebära - förrän nu.

Enligt den kända läckan IceUniverse, kommer den nya S Pen att få en Bluetooth-uppgradering, som kommer låta dig göra mycket mer än att bara skriva på skärmen på Galaxy Note 9.

Det antas att den nya Bluetooth-funktionen till S Pen kommer göra det möjligt för dig att kontrollera din musik (vi gissar på att stylus-knappen kommer kunna användas för att pausa och skippa låtar) och användas som en långdistans självutlösare. Det är något som kan vara särskilt användbart för att ta gruppfoton från ett avstånd.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

The Galaxy Note9 SPen can be used to control long-range self-timer, control music playback, because it is a Bluetooth device, it will do something unrelated to the pen. pic.twitter.com/WPS83xUskqJuly 1, 2018