Rygterne siger, at Galaxy Note 9's S Pen får Bluetooth

Vi havde hørt rygter om, at den kommende Galaxy Note 9 S Pen ville komme med noget helt nyt, men vi havde ingen idé om, hvad det kunne være. Det ved vi nu.

Ifølge IceUniverse kommer den nye S Pen med en Bluetooth-opgradering, som vil gøre den i stand til meget mere end blot at skrive en note på Galaxy Note 9's skærm.

Det forlyder, at S Pens nye Bluetooth-feature vil gøre den i stand til at styre din musik (vi forestiller os, at det sker via klik med pennen), og derudover skulle den også blive i stand til at fungere som en timer til selfies, hvilket vil gøre den glimrende til for eksempel gruppefotos, der tages fra en vis afstand.

Fordi den har Bluetooth, kan Galaxy Note 9's S Pen bruges som timer til billeder fra en vis afstand og til at styre musikken - noget man normalt ikke forbinder med en pen. pic.twitter.com/WPS83xUskqJuly 1, 2018

The Galaxy Note9 SPen can be used to control long-range self-timer, control music playback, because it is a Bluetooth device, it will do something unrelated to the pen. pic.twitter.com/WPS83xUskqJuly 1, 2018