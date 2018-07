Rolls-Royce vil skabe en flyvende taxi

Motorproducenten Rolls-Royce har løftet sløret for sine planer om at skabe en flyvende taxi, der skal kunne transportere fire til fem passagerer og nå hastigheder på op til 402 km/t på en distance af 500 engelske mil.

Det britiske selskab afslørede et tidligt design til koncept-transportmidlet "Electric Vertical Take-Off and Landing" (EVTOL) på Farnborough International Airshow 2018 i Storbritannien.

Selskabet er allerede begyndt at udforme konceptet for et nyt fremdriftssystem, der gør det muligt for EVTOL at flyve. Ifølge en blogpost fra Rolls-Royce anvender systemet gasturbine-teknologi til at generere nok elektricitet til fremdrivningssystemet, der skal have en lav støjprofil. Taxien skal også være i stand til at lette og lande lodret, takket være roterende vinger. Det betyder, at den vil kunne bruges i eksisterende lufthavne og heliports.

Fra sci-fi drøm til virkelighed

Selvom firmaet afslørede et tidligt koncept for den flyvende taxi, mener Rolls-Royce, at den kan blive en realitet så tidligt som i 2020'erne. Og at der er udsigt til, at den vil kunne bruges til offentlig transport, ligesom den også vil kunne tilpasses til personlig transport, logistik-opgaver og endda militære formål.

Rolls-Royce er ikke det første selskab, der hævder at gøre alle vores sci-fi-drømme til virkelighed og udvikle flyvende personlige befordringsmidler. Luftfartsselskab Airbus og samkørselstjenesten Uber er kun to af en håndfuld store aktører og mindre start-ups, der allerede har offentliggjort detaljer om deres egne projekter, der involverer flyvende bilteknologi.

Billedet øverst på siden: En kunstners bud på EVTOL’en, der skal kunne tranportere 4-5 passagerer. Kilde: Rolls-Royce.