ROG lancerer gaming-smartphone

Republic Of Gamernes (ROG) - et brand skabt af producenten ASUS til at udvikle gamer-teknologi og -udstyr - lancerer nu en dedikeret gamer-smartphone.

ROG Phone er en 6 tommer smartphone, der er skabt udelukkende med henblik på gaming. Den kommer med en af de hurtigste "motorer" i verden, nemlig en 2.96GHz octa-core Qualcomm Snapdragon™ 845 Mobile Platform med gaming-optimeret Qualcomm® Adreno™ 630 GPU.

Det garanterer ifølge ASUS en spilleoplevelse uden sammenligning med knivskarpe high frame hastigheder.

Hertil kommer ROG Phone med ekstra kølemuligheder via firmaets egenudviklede GameCool vapor-chamber kølesystem, og endelig skal vi da ikke undlade at nævne, at spillene afvikles på en AMOLED skærm med 90Hz opdateringshastighed og 1ms responstid.

Hvornår vi får den at se her i Danmark er endnu uvist, ligesom prisen desværre heller ikke er tilgængelig endnu.

Foto: Pressefoto