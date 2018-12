Rize kan være navnet på Samsungs næste serie af telefoner i mellemklassen

Du kan sandsynligvis forvente at se Samsung introducere en ny serie af telefoner med navnet Galaxy Rize i 2019, men i øjeblikket står det ikke klart, hvilke enheder navnet er udset til.

Samsung har indgivet varemærkeansøgninger i Storbritannien og Mexico, og ansøgningerne henviser til specifikke enheder kaldet Samsung Rize10, Samsung Rize20 og Samsung Rize30.

Varemærkeansøgningerne vedrører kun navne, så der er ingen klare tegn på, hvilke telefoner, der er tale om.

Ifølge rygter arbejder Samsung på at lave tre modeller i deres flagskibs-telefonserie, og indtil nu regnede vi med, at de ville blive kaldt Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus og Galaxy S10 Lite.

Svæver i det uvisse

En rapport hævder, at de nye navne kan være en måde for Samsung at differentiere deres næste serie af flagskibsmobiler på, ligesom Apple gjorde det ved deres 10-års jubilæum med lanceringen af iPhone X.

Folkene på 91Mobiles mener derimod, at navnene faktisk henviser til en mellemklasse-serie af telefoner i stedet, så det kan i givet fald dreje sig om et redesign af telefoner som eksempelvis Samsung Galaxy A-serien.

Det kan også være, at dette er det endelige navn på den foldbare telefon, som Samsung forventes at lancere i 2019.

Det er interessant, at så mange detaljer svæver i det uvisse, men et nyt branding-tiltag fra Samsung kan give mening for at markere tiårsdagen for deres flagskibs-linje. Det kunne også være en måde at differentiere deres flagskibsmobiler fra den kommende foldbare telefon i stedet.

Vi forventer at høre mere om Samsungs flagskibs-serie ved Mobile World Congress 2019 i slutningen af februar, så vi behøver nok ikke at vente så længe for at finde ud af, hvad Rize-navnet er skabt til.

Via BGR