Rigspolitiet: It-svindlere bruger nye avancerede metoder

Sidder du og slider i sommervarmen, mens kollegerne er rejst sydpå? Så husk at være ekstra varsom, hvis du får en ferie-mail fra chefen, lyder advarslen fra politiet. Sommerferien er nemlig højsæson for de såkaldte CEO-frauds.

Begrebet CEO-fraud - eller Business Email Compromise (BEC) - dækker typisk over sager, hvor gerningsmænd sender falske mails til en virksomheds medarbejdere i chefens navn og beder dem foretage bankoverførsler. I sommerferieperioden øges antallet af disse svindelnumre markant, da cheferne er ude af landet, og der ofte sidder mere uerfarne folk hjemme på kontoret.

Nye avancerede metoder

Derfor råder Claus Birkelyng fra Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center (NC3) til, at man er ekstra opmærksom og varsom med eksempelvis bankoverførsler henover sommeren, og han advarer samtidig om, at de kriminelle hele tiden udvikler nye og mere avancerede metoder til at svindle sig til penge.

"Udover de klassiske CEO-frauds, hvor man skriver en mail, som ser ud til at komme fra chefen, ser vi nu også eksempler på, at gerningsmændene får adgang til en brugers e-mail-konto, hvor de finder de en faktura, som de ændrer bankoplysningerne på, for at få virksomheden til at sende pengene til dem i stedet," forklarer han.

Claus Birkelyng råder derfor til, at virksomhederne laver faste procedurer for, hvad man gør, når man laver en bankoverførsel, eller får at vide, at en faktura har ændret bankkonto.

"Sørg for at få bekræftet ændringen via et andet kommunikationsmiddel som for eksempel en telefon, sms eller andet," lyder hans råd.

Fuld adgang med spear phishing

Claus Birkelyng fortæller videre, at de kriminelle også er begyndt at bruge en såkaldt spear phishing-metode, hvor de via Microsoft Office 365 sender en mail med en vedhæftet fil, som ligner et almindeligt Word-dokument. Når filen åbnes, får gerningsmændene fuldstændig adgang til computeren. Disse filer kan ikke opfanges af antivirus-programmer.

"Vi har ved flere lejligheder oplevet, at det ikke har været muligt at efterforske denne type sager, da virksomhederne ikke har slået deres audit-log til. Hvis jeres virksomhed hostes af Microsoft Office 365, så bør I sikre jer, at audit-loggen er slået til, så der er efterforskningsmuligheder," siger Claus Birkelyng.

Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) har etableret et forum, NC3Skyt, for samarbejde mellem afdelingen og især små og mellemstore virksomheder. Ambitionen er at opnå bedre videndeling for at højne den generelle bevidsthed om it-sikkerhed i virksomhederne. Er du interesseret i at få din virksomhed med, kan du læse mere på www.politi.dk/da/ompolitiet/Samarbejde/nc3skyt/.

Foto: Pixabay