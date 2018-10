«Red Dead Redemption 2» sin onlinedel skal i beta i november

Rockstar har bekreftet at de har planer om å lansere en betaversjon av onlinedelen til «Red Dead Redemption 2» i november 2018.

Ifølge Rockstar vil onlinedelen av «Red Dead Redemption 2» (eller «Red Dead Online») være «en utvikling av den klassiske multiplayer-opplevelsen fra det originale 'Red Dead Redemption'-spillet, som blander et narrativ med kompetitiv og kooperativ spillopplevelse på nye og morsomme måter.»

«Ved å bruke spillmekanikken fra kommende 'Red Dead Redemption 2' som et fundament, vil 'Red Dead Online' stå klart til å utforskes alene eller med venner, og vil også kontinuerlig få oppdateringer og justeringer, slik at opplevelsene vil vokse og utvikle seg for alle spillere», skriver Rockstar på den offisielle «Red Dead Online»-nettsiden.

«Red Dead Online» vil foreløpig lanseres som en åpen beta, men Rockstar lover flere nyheter om oppstarten snart, og advarer om at det vil «være litt turbulens under lansering».

Tilgang til «Red Dead Online» er gratis for alle som eier en kopi av «Red Dead Redemption 2» på enten PlayStation 4 eller Xbox One. Man trenger selvfølgelig også et PlayStation Plus eller Xbox Live-abonnement for å spille med andre over internett.